Мосты в Киеве могут упасть в любой момент: что нужно делать и спасет ли ситуацию Подольский мост

Ситуация с мостами в Киеве становится все более критической. Эксперты говорят, что две старейшие киевские переправы – мост Патона и Метро могут упасть в любой момент, потому что давно исчерпали свой ресурс из эксплуатации.

Именно поэтому на мосту Метро этой осенью начаты подготовительные работы по его усилению и предстоящему ремонту, а вот о судьбе моста Патона ничего не известно.

Сколько еще могут простоять киевские аварийные мосты в ожидании ремонта, как именно их нужно ремонтировать и как следует менять транспортную ситуацию в городе ТСН.ua рассказал Дмитрий Беспалов, эксперт по транспортному планированию.

Дмитрий Беспалов, эксперт по транспортному планированию/Коллаж ТСН.ua

Состояния мостов – от нового до нетрудоспособного

– Старейшие и аварийные мосты Киева – мост Патона, Метро и Северный. Сколько они смогут выдерживать постоянные нагрузки без ремонта?

– Дело в том, что нет такого официального определения как "аварийный". Во всех строительных нормах и документах есть пять разных состояний этих сооружений. Первое состояние – "новое сооружение", которое только построили. В качестве примера это – Подольский мостовой переход.

А есть пятое состояние, оно называется "нетрудоспособное", четвертое состояние – "ограниченно трудоспособное". Такой статус в последнее время имел Северный мост.

А вот мосты Метро и Патона находятся в пятом состоянии – "нетрудоспособном". По-моему, это звучит еще более угрожающе, чем аварийный, потому что это определение дает какую-то надежду, мол, от моста, что-то отпало, но ничего страшного, потому что он официально еще в третьем или в четвертом состоянии. А вот слово "нетрудоспособный" – звучит очень угрожающе.

Сооружение с таким техническим состоянием следует тщательно исследовать и ежегодно проводить его инструментальные обследования. В этом случае, в том числе с привлечением водолазов для обследования опор обоих мостов. Надо очень внимательно наблюдать за такими объектами, как мосты Метро и Патона. И если они эксплуатируются, это должна быть лишь ограниченная эксплуатация под постоянным наблюдением.

Для этого требуется определенный штат работников со специальным оборудованием. И, конечно, так не может продолжаться вечно, мосты нужно как можно быстрее закрывать и ставить на ремонт. А в случае с мостами Метро и Патона – на реставрацию, потому что они имеют статус памятников архитектуры.

Могут упасть в любой момент

– Сколько эти два моста смогут еще простоять в Киеве без ремонта?

– Ответ на этот вопрос вам никто не даст. Объясню почему. Я читал отчет о последнем обследовании моста Патона, кажется за 2021 год. В нем написано, что коррозия на некоторых элементах моста превышает 50%, а по отдельным элементам до 80%.

То есть коррозия уже уничтожила определенные конструктивные составляющие моста. И это только визуальное обследование, а происходящее внутри никто не видит. Таких исследований, чтобы не разрушать конструкцию, просто нет. Разве что просвечивать конструкции рентгеном, но в мире такого обычно не делают, хоть там мосты падают.

Свежий пример – падение большой части моста в Дрездене в сентябре этого года. Он подтверждает версию, что мост может поверхностно выглядеть очень хорошо, но все равно может упасть. Кстати, немцы очень тщательно за ним ухаживали, но внутри моста происходили процессы, которые уничтожили несущую способность моста и он обвалился.

Я предполагаю, что наши мосты внутри, в таком же ужасном состоянии, как и снаружи. Поэтому мост Патона или Метро могут упасть даже в этот момент, когда мы с вами разговариваем, или это может произойти скажем через пять лет. Всё зависит от процессов внутри конструкций. Предугадать это невозможно.

Могут упасть в любой момент! Действительно ли мосты Киева в критическом состоянии?

Остаточный ресурс и почему не удивятся инженеры

– В последний раз мост Патона обследовали в 2020 году. Уже тогда отмечалось, что его "остаточный ресурс исчерпан", как и у моста Метро. Что вообще может произойти с постройкой после такого вердикта?

– Она может разрушиться. И если это произойдет, то ни один инженер этому не удивится, потому что в документах после обследования написано: "остаточный ресурс исчерпан". Здесь как с автомобилем, когда его шины уже лысые. Ехать еще можно, но никто не гарантирует, что у машины будут те же свойства и она сама себя не уничтожит.

С мостами Метро и Патона та же история. Здесь все просто: инженеры предупредили управленцев и менеджеров и сняли с себя ответственность. То есть, если мост упадет, и начнут разбираться – кто в этом виноват, то инженеры скажут: "мы вас предупредили, что мост имеет 5 состояние – нетрудоспособный, "остаточный ресурс исчерпан".

Кстати, я знаю, что скажут менеджеры от города: мы очень хотели отремонтировать мост Патона и отремонтировали бы его давно, но государство забрало у нас функции заказчика по этому объекту.

На мостах Патона и Метро зафиксировали критические повреждения

Что должен сделать город с мостом Патона

– И действительно, мост Патона находится в Киеве, но функция заказчика передана Службе автомобильных дорог в Киевской области. Последняя молчит о судьбе моста. Как решить эту проблему?

– Есть универсальное правило: если не знаешь, что делать, то нужно действовать по закону. Столичные власти могли бы нанять повторную техническую экспертизу моста Патона, потому что он остается на балансе общины Киева и им пользуются тысячи киевлян, которые ежедневно на нем рискуют своей жизнью.

Да, у города отобрали функцию заказчика реставрации моста, но за сооружением продолжают присматривать специалисты КП "Киевавтодормост".

Поэтому следует нанять профессиональных инженеров и заказать повторную экспертизу. А после этого сделать так, как будут рекомендовать специалисты. Еще лучше сразу выйти на международных партнеров, они могут помочь с средствами для обследования или предоставить своих специалистов, которые сделают объективный вывод.

Думаю, что заключение экспертов будет о том, что мост Патона нужно закрыть и не пускать на него людей. А это уже будет определенным толчком для дальнейших шагов по его реконструкции.

На мосту уже несколько лет действуют определенные ограничения по весу и ограничено движение транспорта на его крайних полосах. И к этому все привыкли за последние несколько лет. Поэтому я не удивлюсь, если после технической экспертизы будет полностью запрещено движение автотранспорта, кроме экстренных служб.

Город должен двигаться именно по этому пути, а не ждать, что мост Патона рухнет. Безопасность киевлян должна быть на первом месте. Если власть будет активна в этом направлении, то, думаю, и функцию заказчика проектной документации ей вернут.

Если ничего не делать годами, то вердикт экспертов может быть еще более жестким – запретить движение автотранспорта по мосту Патона, а разрешить только проход пешеходов и проезд велосипедистов, и то ограниченный.

Возникнет ли коллапс после закрытия моста Патона

– Такой вердикт может спровоцировать в городе транспортный коллапс? Ведь мостом Патона пользуются тысячи людей.

– Транспортный коллапс на практике очень маловероятен. Этого состояния в транспортной системе очень трудно достичь. Это более красивый лозунг, используемый людьми, которые до конца не понимают его значения.

Конечно, закрытие движения транспорта по мосту Патона ухудшит транспортную доступность жителей левобережья.

Если сейчас суточная поездка на автомобиле с левого берега на правый берег может превышать 60 минут, то, соответственно, закрытие одного или двух мостов в Киеве, увеличит время поездки до полутора часов.

Чтобы вовремя добраться на правый берег многим людям придется вставать не в 6, а в 5 часов утра. Городским властям нужно будет думать, какие маршруты общественного транспорта следует усиливать подвижным составом.

Также возникнет потребность в корректировке интервалов движения поездов метрополитена, если он будет работать на мосту Метро, который тоже планируют ремонтировать. То есть, надо думать, как обеспечить транспортную доступность для людей и экстренных служб.

Мост Патона

Почему нужно закрыть два моста?

– Каким может быть выход из этой критической ситуации с мостами?

– Четкого ответа на этот вопрос у меня нет. Потому что физически нет рекомендаций, в ситуации, когда из 5 автомобильных мостов в мегаполисе два выходят из строя. Здесь следует искать нестандартное решение.

Мосты – это о перемещении людей. Мы должны осознать, что по мостам ездят не транспортные средства, а, во-первых, люди. Поэтому в случае выхода из эксплуатации одного или двух мостов в Киеве, власти нужно обеспечить возможность для того же количества людей, которые ими пользовались, пересекать Днепр, чтобы никому из горожан из-за этого не пришлось увольняться с работы или умирать.

На мостах Патона и Метро зафиксировали критические повреждения

Для этого есть единственный способ – общественный транспорт, позволяющий перемещать большое количество людей. Другой альтернативы нет. Поэтому, возможно, закрыв на капремонте один мост в Киеве, нам потребуется закрыть для проезда частных автомобилей еще один. Но по нему пустить мощные маршруты общественного транспорта, который перевозил бы большое количество пассажиров.

При этом должен сходиться баланс, то есть если до закрытия моста, скажем, полмиллиона человек имели возможность в сутки пересекать Днепр, то нужно сделать так, чтобы это количество людей пользовалось общественным транспортом.

При такой модели транспортная доступность не ухудшается, меняется только режим мобильности, то есть люди из индивидуального автомобиля пересаживаются на общественный транспорт. Конечно, для этого нужно иметь достаточное количество троллейбусов, автобусов и трамваев, чтобы все это организовать.

Станет ли спасением для города Подольский мост

– По мнению экспертов, после открытия движения легкового транспорта по Подольскому мосту, можно будет начать ремонт мостов Патона и Метро. Согласны ли вы с таким тезисом?

– Конечно, открытие нового моста позволило бы городу закрыть на ремонт мосты Патона и Метро, сохраняя при этом необходимую связь и транспортную доступность между берегами Днепра. Но этого может не произойти в полной мере, потому что пропускная способность подходов к новому Подольскому мосту может оказаться очень низкой.

Да, Подольский мост – мощный. На нем есть шесть полос для автотранспорта. Учитывая их ширину, можно сказать, что их там восемь. Одна полоса способна в одном направлении пропускать под 2 тысячи автомобилей в час. То есть мост в одну сторону в час сможет пропускать 6-8 тысяч авто.

Но проблема в том, что мост вводят в эксплуатацию по частям и на его съездах и выездах будет возникать немало пробок. Поэтому пропускная способность съездов после открытия Подольского моста, как на правом, так и на левом берегах, не будет соответствовать пропускной способности самого моста.

Подольский мостовой переход/Фото: Википедия

Стрельба из пушки по воробьям

– Движение транспорта должны открыть на Подольском мосту уже 1 декабря. Как отмечают в КГГА, на мост пока не будут пускать грузовики. Возникнут ли пробки на подъездах к мосту и чем это опасно?

– На этих участках в зависимости от ситуаций пропускная способность может падать в 10 раз для одной полосы. То есть на мосту одна полоса сможет пропускать 2 тысячи автомобилей, а на съезде левого или правого берега, из-за конфликтов, радиусов и пробок, всего 200 авто, то есть в десять раз меньше.

И может случиться, что весь мощный мост с его широкими полосами будет обслуживать только сотни автомобилей в час, а не тысячи.

Если так произойдет, то это огромная расточительность. Что-то типа построить огромный подземный коллектор, а затем садовым шлангом подводить к нему воду. Или проще говоря, стрелять из пушки по воробьям. Как будет действительно, увидим после открытия моста.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что еще один мост в Киеве ржавеет и трещит по швам: что говорят в мэрии и поможет ли капремонт.

Киевские мосты в критическом состоянии: когда начнется обещанный ремонт?

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