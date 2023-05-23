"Мото-танки" на передовую: винницкий байкер не ездит на слеты и ремонтирует безнадежную технику для бойцов

Волонтеры-автомеханики просят, если в чьем-либо гараже стоит безнадежная техника, отдать ее на восстановление для нашей победы.

Винницкий волонтер Руслан Мясоед ремонтирует старые мотоциклы и отправляет на передовую. Мужчина – байкер, но с началом полномасштабного вторжения продал свои мотоциклы и начал помогать военным. Еще один волонтер – Олег Сагайдак – для фронта ремонтирует машины, говорится в ТСН.

Руслан уже больше года разыскивает старые мотоциклы, ремонтирует их и отправляет на передовую, потому что знает, там они очень нужны. “Машина – она здоровая, заметная издалека, а мотоцикл – маленький, тем более, что мы красим в пиксель, ее не видно, ребята даже на передовую ездят. Втроем сели, отстрелялись и назад смотались. Мотоцикл менее заметен, чем машина, и стоит дешевле”, – рассказывает мужчина.

До большой войны, рассказывает Руслан, часто ездил на мотослеты, но сейчас переключился на волонтерство. Сначала возил на передовую гуманитарку, получил ранение и после него занялся ремонтом мотоциклов для бойцов.

Под Бахмутом сейчас уже восемь, как называют их военные, мото-танков от Руслана, который ремонтирует технику за свой счет. "Днем я ковыряюсь в мотоциклах, а ночью я по профессии программист, сижу, зарабатываю деньги на мотоциклы", – рассказывает он.

Не мотоциклы, но не менее нужные для военных внедорожники, восстанавливает волонтер из Вороновицы. Олег – профессиональный автогонщик, до войны строивший себе машину для соревнований на бездорожье, а теперь в гараже ремонтирует авто на передовую. "По Украине ездил, по Европе, но наступила война, соревнования не ко времени", – говорит Олег.

Вместе с механиками-единомышленниками бесплатно отремонтировал и отправил на передовую уже три десятка машин.

Волонтеры-автомеханики просят, если в чьем-либо гараже стоит безнадежная техника, отдать ее на восстановление для нашей победы.

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