"Мой ребенок лежит, а я не могу спасти": на Львовщине в жутком ДТП погиб 16-летний Сергей

Место ДТП / © ТСН

Во Львовской области с начала года в ДТП погибли 12 детей, а еще почти полсотни травмированы. Чаще всего подростки без разрешения и без прав садятся за руль мотоциклов или скутеров. А бывает, что и сами родители разрешают детям игнорировать любые правила.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марички Кужик.

16-летний Сергей Якимец погиб в селе Краковец. На этом месте мать зажигает лампадку и приносит цветы. Говорит, каждый раз перед глазами снова предстает этот трагический день.

«Мой ребенок лежит здесь, а я не могу его спасти», — говорит Оксана Якимец.

Смертельное ДТП произошло в сентябре. В сумерках здесь столкнулись два мотоцикла. Одним управлял 17-летний парень, другим — 16-летний. Обоих подростков доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти Сергея не удалось. Оксана рассказывает — ее муж-военный купил мотоцикл в июле. А в следующем месяце отправился на восток. Сыну она садиться за руль запрещала.

«Я не разрешала, прятала ключики, просила, плакала. В магазин пошла на покупки. Мне ребенок в то время из дома с мотоциклом сбежал. Была я еще в магазине, не успела выйти из магазина, как мне позвонили и сказали, ваш сын попал в ДТП», — вспоминает женщина.

В полиции говорят, что еженедельно фиксируют новые аварии с несовершеннолетними. Чаще всего при участии мотоциклов, скутеров и электросамокатов. Есть и видео, на котором две 10-летних девочек на самокате выезжают прямо под колеса авто. Одна из них не выжила.

«В последние девять месяцев в пределах львовской области Зафиксировано 145 ДТП с участием несовершеннолетних. 12 человек погибли в результате ДТП, 40 получили разного рода телесные повреждения», — говорит руководитель отдела расследования уголовных производств с участием детей Наталья Васько.

Кадры возмутили соцсети — отец на видео кичится тем, как сажает 8-летнюю дочь за руль. На пассажирском сиденье — 6-летний сын. Дети сами трогаются на машине, а мужчина вслед кричит донышке — тормоз. В этот раз он отделался штрафами.

«Призываю всех родителей — будьте бдительны и внимательны к своим детям», — говорят в полиции.

Оксана присоединяется к призывам правоохранителей. У нее осталась 11-летняя дочь и 14-летний сын. Говорит, никогда не позволит им сесть за руль мотоцикла. И обращается к другим родителям, чтобы уберечь от беды.

«Не разрешайте, не пускайте, не покупайте. Погибают дети, это боль очень тяжелая. Я мучаюсь и не знаю сколько еще буду мучаться», — говорит Оксана Якимец.

По данным патрульной полиции, всего за 7 месяцев этого года в авариях в Украине погиб 91 ребенок и почти три тысячи несовершеннолетних были травмированы.

