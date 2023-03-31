"Мой сын лежит в трех мешках": на деоккупированной Херсонщине только сейчас могут перезахоронить жертв россиян

На Херсонщине правоохранители ежедневно в разных местах проводят эксгумацию останков гражданских, погибших от вражеских обстрелов, убитых или замученных россиянами. По факту каждой смерти прокуроры собирают уголовные дела, чтобы доказательства российских преступлений в будущем расследовать в международных судах, говорится в ТСН.

Рядом с белым домом в поселке Садок между деревьями могила и два креста. "Это мой сын здесь, ему 20 декабря должно было исполниться 30", — рассказывает местная жительница.

Ее сына звали Николаем, он погиб вместе с товарищем Сергеем, в двух из них и похоронили. Сделали это на собственном дворе, потому что передвигаться тогда по селу — русские не давали. Сейчас останки под наблюдением полицейских, судмедэкспертов, прокуроры перезахоронят на кладбище. Ребят хоронили по частям, тела сильно изуродованы.

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Они погибли неподалеку от руин соседнего дома, в котором жили оккупанты. Когда россияне отходили, решили дом поджечь. Николай вместе с Сергеем бросились тушить соседский двор но не знали: россияне умышленно заминировали дом. Взрыв произошел на глазах отца Николая. “Мы выходим, и позади меня последовал взрыв. Я кричу: Коля! Я думал он во дворе, и тогда мы уже поняли, что он взорвался», – рассказывает мужчина.

Рвануло так, что от кирпичного двухэтажного здания не уцелело ничего. Тогда на поиски бросилось чуть ли не все село, руками люди разбирали завалы. “Мой сын в трех мешках. Я не узнала его. Пол человека: пол тела, пол руки, пол головы. По кусочкам собирали”, – рассказывает женщина.

После эксгумации останки обследуют судмедэксперты, а стражи порядка фиксируют все на камеру. “Документируем военные преступления, совершенные военными Российской Федерации. Сейчас была проведена в этом уголовном производстве эксгумация для установления причин смерти. В дальнейшем – документирование, чтобы эти доказательства были направлены в том числе в международные суды”, — констатирует прокурор Херсонской областной прокуратуры Виталий Истомин.

В настоящее время после деоккупации Херсонщины правоохранители уже обнаружили 127 тел гражданских. Погибшие от обстрелов, убиты, замучены. В этой области россияне как и везде натворили беды. “Они нас обстреливали, а потом говорили что это вас украинцы обстреливают. Вот так. Они по дворам ходили, воровали людей. Где что по домам было – забирали”, – говорят местные.

Останки Сергея и Николая перезахоронили в гробах по правилам. На прощание пришло чуть ли не все село. Единственный кто еще не знает об этой страшной смерти – трехлетний сын погибшего Николая. Он отца ждет с работы. Психологи сказали, что мы должны ему говорить, но пока мы не смогли. Он к нему очень привязан”, – говорит вдова Сергея.

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