"Мой зять выезжает законно": эксдепутат Евгений Червоненко отреагировал на скандал вокруг виллы в Женеве

После появления информации о том, что якобы зять экснардепа Евгения Червоненко Алексей Кавылин во время войны, в июле этого года был зафиксирован на вилле российского подсанкционного олигарха Вячеслава Кантора в Женеве, ситуацию для ТСН.ua кратко прокомментировал непосредственно Евгений Червоненко.

Напомним, о возможном пребывании бывшего руководителя управления Государственной фискальной службы в Киевской области Алексея Кавылина на вышеупомянутой вилле сообщила "Украинская правда" в своем журналистском расследовании.

Евгений Червоненко в комментарии для ТСН.ua высказался о ситуации следующим образом: "Я не хочу комментировать эту глупость. Мой зять работает, служит и выезжает законно. Никаких комментариев по поводу моей семьи не будет. Я в командировке, выполняю свой долг, несмотря на свои 63 года. Был ли он или не был – никто не ответит. Он где-то нарушил закон? Нет. Вся моя семья здесь, в Украине. Я принял решение молчать и выполнять свой долг. О другом поговорим после войны".

При этом Евгений Червоненко на уточняющий вопрос о том, знает ли он Кантора, ответил нам так: " Десятки лет. Кантор очень много помог Украине. За деньги Кантора, а не за деньги Украины проводились памятные мероприятия на 65-ю и 70-ю годовщину трагедии Бабьего Яра. Кантор – известный в мире человек. Он пострадал как в России, так и в Европе. Кому какое дело? Что, я могу перечеркнуть 30 лет и сказать, что я его не знаю? Вы знаете, сколько орденов у Кантора?"

На вопрос о том, соответствует ли действительности информация о том, что он, Евгений Червоненко, имеет отношение к Главному управлению разведки, Червоненко ответил нам так: "Я знаю, что военнослужащий. Понятно? Я имею отношение к Украине, я – ее гражданин, я люблю эту страну".

В свою очередь, в Главном управлении разведки Минобороны ТСН.ua сообщили, что информацию о тех, кто имеет к ним отношение или не имеет отношения, не комментировали и не будут этого делать.

" Обсуждать во время войны то, кто и в каком статусе работает со спецслужбами — мы считаем это неуместным ", — ответил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

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