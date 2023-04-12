"Моя цель была в другом" – Арестович о "успокаивающих" обращениях к украинцам в первые недели войны

Алексей Арестович, который известен, в частности, тем, что в первые недели полномасштабного вторжения России в Украину обращался с телеэкранов к людям с успокоениями и убеждениями, что врага проигрывает, на самом деле "не собирался успокаивать людей", его миссия заключалась в другом.

Об этом бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал в интервью ТСН.ua.

"Я много лет занимаюсь психологией и психотерапией. И я хорошо знаю, кто такие люди, которые находятся на психологическом изломе. И мне, как никому другому, было понятно ощущение целой страны, оказавшейся посреди войны. Но должен сказать, что у меня не было намерения успокаивать людей. Моя цель была в другом – удержать людей от затяжной паники и усилить их веру в нашу абсолютную победу. Причем бесспорно! Чтобы даже сомнения не возникало ни у никого, что мы можем проиграть эту войну. Потому это и сработало – мы обязательно победим", – пояснил он.

По словам Арестовича, "успокаивающий" эффект не был прямой задачей, в первую очередь нужно было предотвратить массированную панику среди украинцев.

"Для меня было важно, чтобы миллионы людей не ударились в панику со всеми ее негативными последствиями. От того, что в стране будет панический кошмар с дорогами, переполненными людьми, и автомобилями, никому бы толку не было. Хотя и они были – эти переполнены дороги и паника. Но я делал все возможное, чтобы ситуация не ухудшилась, а еще чтобы спасти многих людей от преждевременных инфарктов и инсультов, нервных срывов и другого негатива".

Бывший советник ОП также отметил, что на тот момент он также рассказывал и о довольно неприятных вещах, таких как невозможность освобождения Мариуполя военным путем и заявление о потере юга.

Напомним, в Киевском национальном экономическом университете отменили лекцию Арестовича по просьбе студентов.

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