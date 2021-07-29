"Моя любимая Страшко": закулисье съемочной площадки и спойлеры нового украиноязычного сериала

Сериал уже стал причиной появления в соцсетях флешмоба "Красивая сердцем" — украинцы делятся своими историями буллинга и дискриминации.

Телеканал 1 + 1 активно готовится к премьере нового украиноязычного сериала "Моя любимая Страшко" — адаптации всемирно известного колумбийского сериального формата "Betty la fea" или "Ugly Betty". О том, что происходит на съемочной площадке и почему премьеру сериала нельзя пропустить, говорится 29 июля в сюжете ТСН.19: 30.

Главная героиня сериала — милая и умная, но неуверенная в себе девушка Настя Глушко. Она отличница, которая устраивается работать в большой компании и пытается стать сильнее и увереннее. В течение сериала Настя учиться ценить и принимать себя и противостоять насмешкам.

Ирина Поплавская, которая выполняет роль главной героини, говорит, что ей знакомы ситуации, с которыми сталкивается Настя. "Называли "ботан" и "поплавок" из-за фамилии... Если Настя расстраивается, не дает сдачи, то я проявляла агрессию", — признается актриса.

По сценарию, девушку воспитывают дедушка и бабушка, которых она постоянно учит новым, современным терминам. Актеры, исполняющие эти роли, снова появились вместе на съемочной площадке спустя более полувека.

"54 года назад вместе поступили на учебу, потом поехали вместе работать в один и тот же театр, а теперь — снова встретились", — говорит исполнитель роли дедушки Насти.

Как отметила творческая руководитель проекта Нина Шулика, украинский вариант сериала будет несколько отличаться от колумбийского оригинала. "Нового очень много... Я думаю, что это все — о нас, там очень много настоящего нашего. И еще он — легкий, расслабляющий ", — подчеркнула она.

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Саундтрек к сериалу "Красивая сердцем" исполнила группа "Казка". Исполнители считают, что эта песня должна помочь людям поверить в себя, несмотря ни на какие обстоятельства. Вокалистка "Казки" Александра Зарецкая говорит, что ситуации буллинга ей также хорошо знакомы с детства.

"Тогда не было уверенности в себе, чтобы дать отпор. Я очень рад, что эта тема наконец-то актуальна, потому что раньше, в мои школьные времена, это не считалось проблемой, а чем-то нормальным ", — вспоминала она.

При поддержке правозащитной организации "Ла Страда" в соцсетях появился одноименный флешмоб, во время которого люди делятся своими историями буллинга, дискриминации и сексизма.

Сериал "Моя любимая Страшко" уже вскоре появится в телеэфире на 1 + 1.

Новости Украины: как проходят съемки и почему стоит увидеть премьеру сериала "Моя любимая Страшко"

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