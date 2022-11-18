"Мою дочь убили в войне против Украины": родственники жертв рейса МН17 о приговоре суда по делу сбитого самолета

Облегчение и точка российской дезинформации – так родственники жертв авиакатастрофы МН17 восприняли оглашение приговора по делу трагедии Боинга МН17. Они давно понимали, что Гиркин и его подчиненные Сергей Дубинский и Леонид Харченко виноваты в убийстве их родственников. Однако, наконец, услышали это в суде.

Со многими родственниками ТСН познакомилась давно. Что они говорят теперь о России, Путине и Украине, рассказала корреспондентка ТСН Наталья Фибриг.

В этот день в Амстердам приехали особенно многие родственники погибших. 8 лет назад они потеряли своих близких и очень долго ждали, пока шло следствие, шел суд, а Россия лгала о катастрофе. Этот день как первая остановка длинного и изнурительного марафона.

Ганс де Борст потерял в авиакатастрофе дочь. Тогда ей было 17 лет. Теперь он рад – наконец-то следствие и суд поставили точку российской лжи и дезинформации. Трое из четырех подозреваемых виновны и приговорены к пожизненному заключению. Один – оправдан. Самолет сбила российская ракета комплекса "Бук". Россия виновата.

"Я чувствую, что мою дочь убили в этой самой войне, которая сейчас идет против Украины, потому что это была эта самая война, только тогда россияне были там неофициально. А теперь маски сброшены. Так что я также потерял своего ребенка на этой войне", – говорит Ганс де Борст.

С некоторыми родственниками жертв мы знакомы давно. Почти 8 лет назад семья Фредериксов рассказывала нам о своем сыне Брюсе и его девушке Дейзи. Показывала их комнату, где не решались убрать вещи своих детей. Родители сами купили и подарили детям билеты, чтобы они полетали на отдых.

"Наши дети уже не вернутся и мой сын не вернется, это невозможно, но хорошо, что судья сегодня признал этих людей виновными. Я счастлив, потому что это очень важно", — отмечает Роб Фредерикс, отец жертвы авиатрощи.

Во время судебного процесса Силена Фредерикс не выдержала и откровенно поссорилась с нидерландскими адвокатами россиянина Пулатова, единственного подозреваемого, который сотрудничал с судом — вероятно, чтобы российская ФСБ через него получила доступ к материалам дела.

"Это ужасно. Его сегодня оправдали, а для меня он виноват, для меня он, все равно, убийца", — подчеркивает Силена Фредерикс.

А сыну Томаса Шансмана, также находившемуся на борту самолета, теперь всегда 18. Несколько лет назад Томас показывал нам памятник погибшим в Хильферсуме — из этого небольшого города целых 15 жертв. Теперь их олицетворяют подсолнухи, как на поле, над которым разлетелись фрагменты Боинга. Один из этих металлических подсолнечников теперь его сын Квин Лукас Шансман.

"Наверное завтра я приду к этому памятнику и скажу этому большому цветку, который является моим сыном и скажу ему — ты знаешь, вчера был хороший день. Может, стало немного легче? Нет, мне никогда не станет легче. Даже после сегодняшнего дня?" — Да. Мне трудно объяснять людям, что этот цветок это мой сын", — рассказывает Томас Шансман, отец жертвы авиатрощи.

Элла и Эмма с отцом сажают цветы возле дедушки — чтобы услышать приговор суда, семья прилетела из Австралии. Другая австралийка, потерявшая в авиатроше маму, поднимает на мемориале жертвам катастрофы флаг в поддержку Украины.

"В последние годы мы слышали так много лжи и дезинформации от России — такое ощущение, что они каждый раз рассказывали другую историю", — делится Жейн Малколм, дочь погибшего в катастрофе.

Признанные преступниками и осужденные на пожизненно Гиркин, Харченко и Дубинский не сядут быстро за решетку – родственники это хорошо осознают. Ведь Россия прикрывает своих террористов. Однако им важно было услышать судебный приговор – виновные и осужденные. Останавливаться они не будут. Следствие продолжается дальше.

Напомним, что Окружной суд Гааги 17 ноября заочно признал виновными в убийстве пассажиров и экипажа самолета рейса МН17, а также в действиях, приведших к падению самолета, трех обвиняемых – граждан России Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. В то же время, суд оправдал еще одного обвиняемого – Олега Пулатова.

Кроме того, суд обязал осужденных выплатить более 16 млн евро в качестве компенсации жертвам. Российские средства массовой пропаганды уже сообщили, что Москва отказывается выдавать Нидерландам двух заочно осужденных по делу MH17.

Стоит отметить, что самолет Boeing 777 был сбит 17 июля 2014 года неподалеку от оккупированного россиянами Тореза Донецкой области во время вооруженной агрессии РФ на востоке Украины. Международное расследование установило, что самолет сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства.

Независимые исследователи утверждают, что ЗРК "Бук" принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска (РФ).

По количеству жертв катастрофа Boeing 777 стала крупнейшей в истории Украины и в целом в XXI веке, если не учитывать терактов 11 сентября 2001 года, самым смертоносным сбитием пассажирского самолета.

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