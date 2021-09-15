"Мозговой штурм": как научиться концентрироваться и не оставлять важное без внимания

"Мозговой штурм": как научиться концентрироваться и не оставлять важное без внимания

ТСН начал новый сезон спецпроектов с цикла сюжетов о невероятных возможностях человеческого мозга.

Исследователи мозга отмечают, что многозадачность, которой любят хвастаться особенно женщины, не так уж и полезна. Переключаясь с задачи на задачу, человек часто оставляет важное без внимания.

О том, чем это грозит и что такое здоровая концентрация — 15 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30 в рамках спецпроекта "Мозговой штурм".

В течение дня мы переключаемся между различными задачами по 300 раз. Мозг кипит и не замечает элементарного.

"Мы можем удерживать в фокусе внимания не более 4 объектов. Но качественно работать мы можем над одной задачей. Звонит телефон, а вы даже не поднимете трубку, потому что работаете — просто посмотрите — там кто-то, что можно потом перезвонить. Чтобы вернуться к исходному состоянию, человеку, по разным данным, надо 10-15 минут ", — объясняет психолог Виктория Кравченко.

В запаре мозг напоминает метро в час пик. Мысли, как люди. Платформа забита до отказа, а новые пассажиры все подъезжают. В среднем в голове пролетает 62000 мыслей в день. Часть из них мы даже не успеваем уловить.

Насколько качественно распределяет внимание мозг — всегда демонстрирует тело. Но выработать внимание — можно:

Пишите план на день — это помогает видеть главное.

Самое сложное — всегда выполняйте первым. Пока голова свежая.

Каждый час переключайте куда-то внимание на 5 минут — для перезагрузки.

Иконки соцсетей — вон с главного экрана смартфона. Чаты с друзьями сильно отвлекают.

Другая сторона медали — чрезмерная сосредоточенность. Это называется "слепота к изменениям". Именно так мы расплачиваемся за свою концентрацию.

"Внимание — это как прожектор мозга. В фокусе прожектора все светлое, а вокруг темное, черное ... По сути все ниши процессы тормозятся", — объясняет експерт.

Чередовать интеллектуальную работу с физическими активностями — это простой лайфхак для разгрузки мозга.

Запомните простое правило. Если вы считаете что ошиблись — начните сначала. Это не только ориентирования на местности. Но и ориентирования в жизни и в работе.

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