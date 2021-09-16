"Мозговой штурм": как научиться критически мыслить и уметь подвергать факты сомнения

"Мозговой штурм": как научиться критически мыслить и уметь подвергать факты сомнения

ТСН начала новый сезон спецпроектов из цикла сюжетов о невероятных возможностях человеческого мозга.

Критическое мышление - новое качество, которое теперь требуют работодатели. Чтобы быть успешным в работе - мало просто выполнять указания руководства. Уметь подвергать факты сомнению - вот обязательная черта топовых работников. Исследователи говорят: развить ее трудно. Особенно тем, кого с детства учили не отличаться.

О ценном навыке - мыслить критично — 16 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30 в рамках спецпроекта "Мозговой штурм".

Доказано, что в окружении других людей мозг включает некий энергосберегающий режим и перекладывает ответственность на них. Но сохранить собственное "Я" — можно.

"В мире нет двух одинаковых по структуре мозгов. Что это значит? Что процесс мышления у каждого разный. Вкусы разные. Критическое мышление — это как раз о том, что я оставляю за собой право быть несогласным", — объясняет психолог.

Критическое мышление — это некий спортсмен. У него забег с препятствиями:

надо перепрыгнуть собственные сомнения,

поставить правильные вопросы,

найти связь между людьми и явлениями,

обосновать решение доказательствами.

Если спортсмен справится, "хакнуть" ваш мозг манипуляциями будет невозможно.

"Чем больше мы учимся опираться на собственные мысли, вкусы, осознание — тем больше мы способны к критическому мышлению", — говорит эксперт.

Мнение окружающих имеет огромное влияние. Быть не таким, как все — абсолютный социальный страх.

"В мозгу в это время происходит диалог: Смотри. Всем сладко, значит и тебе должно быть сладко. Это огромный страх, что меня выгонят из пещеры. А дальше — саблезубый тигр. Думать не так как другие — это гениально и фантастически", — уверяет психолог.

Крайне важно, говорят эксперты, объяснять это детям. Чтобы из них вырастали уверенные взрослые. Специалисты советуют понаблюдать за собой:

вы миллион раз переспрашивают других, как вам поступить в той или иной ситуации,

вам становится дискомфортно или даже физически плохо, когда у всех спрашивают ваше мнение.

Это означает, что на вас легко повлиять в разные моменты. Поэтому, по словам специалистов, необходимо больше доверять себе и верить в себя.

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