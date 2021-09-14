"Мозговой штурм": как преодолеть раздражение и гнев и направить эмоции в нужное русло

"Мозговой штурм": как преодолеть раздражение и гнев и направить эмоции в нужное русло

ТСН начал новый сезон спецпроектов с цикла сюжетов о невероятных возможностях человеческого мозга.

Очередного скандала в семье может не быть, несмотря на то, что раздражение и гнев пленят мозг вдвое сильнее добрых чувств.

О том, как не выносить мозг ни себе, ни другим — 14 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30 в рамках спецпроекта "Мозговой штурм".

Научно доказано: негативные эмоции затуманивают мозг в разы сильнее, чем радость. Наши эмоциональные всплески похожи именно на американскую горку. Страх, гнев, печаль, отвращение, удивление, радость — шесть наших базовых эмоций. Их появление — "вспышка", которая длится от секунды до нескольких минут.

Временами, последствия нам приходится разгребать гораздо дольше. Но это совсем не означает, что эмоции нужно подавлять.

"Если мы эмоции не выражаем — мы вредим себе. Ибо мы их как бы глотаем и у нас растет напряжение мышечное, у нас ухудшается сердечно сосудистая система. Но, если мы выражаем эмоции не совсем корректно, то это может вредить другим. Взорвались, всех кругом обругали, им хорошо, а все вокруг сидят и снимают с себя их негативы. Выражение эмоций должно быть правильно направленным ", — отмечает психолог Виктория Кравченко.

Совершенно неудовлетворенные потребности — первая причина эмоциональных качелей. Особенно у женщин. Но в шаге от взрыва — остановиться можно. Если знаете свои ощущения.

Специалист советует, если чувствуете какие-то физические ощущения в теле: напряжение, тремор, сжатие кулаков, дрожь, сердцебиение, выбирать экстренную помощь:

сделать 20 приседаний;

поиграть в игрушку на смартфоне;

включить успокаивающую музыку;

улыбнуться — даже имитация хорошей эмоции облегчает состояние.

"Эмоции сильнее ума. Это структуры, которые находятся глубже, они образовались раньше. Они фактически исключают те, которые возникли позже. Эти молодые структуры, необходимые для мышления, для разговора", — объясняет психолог.

"Мозговой штурм" | Как научиться контролировать раздражение и гнев

Страх — парализует. Думать и бояться одновременно — невозможно. Мозг в этот момент способен только на три вещи: бить, бежать, замереть. Когда вы чего-то страшно боитесь — не найдете ответа. Это обо всех жизненных ситуациях.

И последний лайфхак. Подступает раздражение — вспомните пятерых ... актеров, певцов, хоть соседей по дому — неважно.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку