"Мозговой штурм": мастер-класс от рекордсмена по запоминанию, как быстро учить уроки

ТСН начал новый сезон спецпроектов с цикла сюжетов о невероятных возможностях человеческого мозга.

Для тех, кто пошел в школу, поток информации — настоящее испытание. Заваленный учебой ребенок имеет обречен вид. И кажется, никогда не удержит столько всего в голове. Но в действительности, объемы памяти — неограничены.

О секретах, с которыми не страшны никакие контрольные и экзамены — 13 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30 в рамках спецпроекта "Мозговой штурм".

Новые знания поступают без остановки. Быстро загрузить в мозг информацию, а затем найти ее там в нужный момент — спецзадание. На самом деле, библиотека памяти огромна.

"Есть вещи, которые мы не запоминаем, хотя видим. Мы зашли в комнату — там видели пол, стулья, столы, но не можем отобразить, какого они были цвета или формы, а нам и не нужно — это краткосрочная память. Ночью работают так называемые сонные нейроны — они обрабатывают всю информацию, которую мы получаем. Ту, которая важна, они превращают в сначала рабочую память, а затем — долговременную", — объясняет тренер памяти, рекордсмен Украины Алексей Безсонов, который за 15 минут запомнил расположение более трехсот монеток.

Если ребенок не может сконцентрироваться, отвлекается на все — это и надо использовать, говорит эксперт.

"Игра в визуализацию: то, что не может запомнить ребенок — буквально дорисовывайте в пространстве", — советует Безсонов.

Второй лайфхак — выдумывайте историю с ассоциациями: "Например, выучите наизусть мобильный папы: на фонарном столбе, который — 7, висит крючок, который — 9, а на крючке висит кубик Рубика, который — 4 и.т.д".

Следует отметить, также существует кривая забывания. Так, за 20 минут ученики успевают забыть более половины информации. Однако способ запомнить раз и навсегда — существует.

"Выучили на уроке. Вечером воспроизвели. На следующий день ответили на уроке. И далее, перед контрольной, повторили. Одно, два, три повторения. Чем длиннее будут перерывы повторений, тем продолжительнее всего будет память", — объясняет тренер.

Но если времени на повторение нет, следует соблюдать определенные условия, при которых нужное запоминается лучше:

Умственная и физическая деятельность одновременно — взрыв мозга. Даже не пытайтесь;

Пишите с умом. Вам нужны опорные слова — память сама подцепит, о чем там говорилось;

Не нервничать. Это работает против памяти. Если вам рассказывают что-то важное — слушайте спокойно;

Музыка помогает породить в голове образы, включает воображение. Для большего эффекта — пускайте тихонечко фоном мелодии без слов.

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"Мозговой штурм" ТСН начнет новый сезон спецпроектов с цикла сюжетов о невероятных возможностях человеческого мозга

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