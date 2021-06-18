Можем "взять" Горловку и Донецк: Данилов пояснил, могут ли ВСУ освободить оккупированные территории

Секретарь СНБО подчеркнул, что цена такого решения — жизни десятков тысяч людей.
Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев не порочить собственную армию. Он уверен, что наши военные на 100% готовы нас защищать.
Об этом Данилов сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".
Секретарь СНБО подтвердил, что если будет необходимо, украинская армия в состоянии освободить оккупированные города, но цена такого решения чрезвычайно высока.
"Можем ли мы взять (оккупированные города — Ред.) Да, можем. Может быть и Горловку, и Донецк мы можем взять. Но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдет на то, что могут погибнуть десятки тысяч человек. кто за это будет нести ответственность?", — подчеркнул Данилов.
Напомним, что Алексей Данилов сравнил ситуацию в ОРДЛО с концлагерем.