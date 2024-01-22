"Может быть дорога в один конец": военный рассказал, как отбирают людей для штурмов

По его словам, все меньше и меньше людей идут в армию добровольно.

Мотивация украинцев идти в армию в начале полномасштабной войны и сегодня очень разная. Кроме того, у новобранцев преобладает страх. Если раньше для штурмов за один раз отбирали 40-45 человек, то сейчас всего шесть-восемь.

Об этом рассказал Герой Украины, сержант 110-й отдельной механизированной бригады Игорь Тимощук в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

По словам военного, люди все меньше и меньше идут в ряды Вооруженных сил Украины на патриотическом духе.

“Их загоняют военкоматы. Вот потому они идут воевать. А так, возможно, они не пошли бы", — говорит Игорь Тимощук.

Он рассказал, что когда в часть приходит пополнение, их подразделение одно из первых едет отбирать людей для штурмов.

“Мы им рассказываем всегда правду. Наши задачи – это штурмы, отражение утраченных, новых позиций. Когда при слове "штурм" у человека в глазах есть пыл, он будет это делать. Не каждый может выполнять такие задачи, которые нам ставятся. Кто-то, может быть, по здоровью, кто-то по нравственному, психологическому не может это делать. Просто страх есть", – говорит военный.

Игорь Тимощук и Наталья Нагорная / Фото: ТСН.ua

По его словам, в начале 2023 года за один раз он мог отобрать 40-45 человек.

“Сейчас – шесть-восемь. Действительно, страх свое берет. Возможно, потому что люди приходят менее опытные. Те, кто имел какой-то опыт, пришли сами в военкоматы и уже воюют", – рассказал Игорь Тимощук.

Военный говорит, что был и в группах содержания, и в штурмовых.

“Обычно больше людей трехсотит, то есть калечит, когда ты просто стоишь на позициях, когда ты их удерживаешь. Штурмы не так страшны. Не такое слово "штурм" отпугивающее", — говорит Игорь Тимощук.

Впрочем, военный рассказывает, что каждый раз понимает: штурм – это может быть дорога в один конец.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео На его счету 16 штурмов – не так страшно, но может быть дорога в один конец! Правда об Авдеевке

Читайте также: