"Может быть еще мощнее": сейсмолог рассказал детали землетрясения на Закарпатье

Специалисты говорят, что на этой территории могут происходить более мощные по интенсивности встряхивания.

В Словакии произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла, которое хорошо почувствовали жители Закарпатской области. В квартирах качались люстры на потолках, а некоторые пишут о трещинах, которые появились на стенах после подземных встрясок.

Центр землетрясения расположен рядом со словацким поселком Гуменне, недалеко от украинской границы.

Насколько угрожающим было это землетрясение и может ли оно повториться снова, выяснял сайт ТСН.ua.

Как объясняют специалисты, район, где произошло землетрясение в Словакии сейсмически активный, там все время происходят слабые землетрясения. Но в прошлом веке в этой местности были и мощные сейсмические встряски, в частности, в районе поселка Гуменне в Словакии, произошло землетрясение интенсивностью в 7 баллов.

"Сейчас там произошло землетрясение магнитудой в 5,5, на глубине 18 километров, а ощущалось оно на значительном расстоянии, даже во Львове его почувствовали. А в Закарпатской области, в частности в Ужгороде, в домах жителей колебались люстры на потолках. Но стоит отметить, что такие землетрясения опасны только рядом с их эпицентром, то есть в Словакии. Хотя были землетрясения и на территории Закарпатской области. Стоит понимать, что это зона, которая пережила очень много землетрясений, можно сказать, что их насчитывается сотни", - объясняет сайту ТСН.ua Александр Кендзера, директор Института геофизики им. Субботина НАН Украины.

Ученый добавляет, что землетрясение, которое произошло вчера вечером не представляет опасности для населенных пунктов и городов Львовской и Закарпатской областей.

"Угрозы от них нет, но возможны в этом районе и более сильные землетрясения. Их повторение вполне возможно, потому что они уже были на этой территории, интенсивность сейсмических сотрясений достигала 7 баллов. Поэтому вероятность повторения возможна", - объясняет Александр Кендзера.



Сейсмолог советует сохранять спокойствие и находиться во время землетрясения в безопасном месте - подальше от домов и опасных предметов.

Напомним, 9 октября в Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла по шкале Рихтера.

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