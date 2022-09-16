Может быть хуже Бучанской трагедии: под Изюмом нашли пять кладбищ замученных людей, среди которых — дети

В Изюмском районе стало известно о пяти кладбищах, где похоронены погибшие гражданские и военные в результате российской агрессии.

По данным украинских властей, количество погибших может превысить Бучанскую трагедию.

Об этом ТСН.ua сообщил Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

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"Мы имеем 5 кладбищ, где есть захоронения. Среди погибших есть дети. Например, об одних из 64 похороненных известно, что эти люди находились в подвале жилого дома, в который было попадание", — сообщил нам Олег Котенко.

По его словам, на том кладбище, где были найдены захоронения гражданских и военных, сегодня, 16 сентября, около 9 утра уже началась эксгумация. На вопрос о том, сколько продлится эксгумация, Котенко ответил, что это будет зависеть от того, сколько времени понадобится следователям полиции.

"Приехало очень много следователей", – резюмировал Котенко.

Напомним, в Изюме в лесу возле города обнаружили массовое захоронение более 400 погибших во время оккупации. Общее количество жертв, по предварительным оценкам, может приближаться к тысяче человек – вдвое больше, чем в печально известной Буче.

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