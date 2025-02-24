"Может быть и 500, и тысяча": Олег Жданов назвал сценарии обстрелов на четвертом году войны

На выходных Россия атаковала Украину рекордным количеством дронов — 267 единиц. По данным Воздушных сил ВСУ, чуть больше сотни из этих дронов оказались имитаторами. Во время вражеских атак задача этих "обманок" — истощение украинской ПВО.

Какого предела способна достичь российская армия во время своих дроновых атак, может ли увеличить количество БпЛА до 500 или 1000 и чем это угрожает Украине — об этом в комментарии для ТСН.ua высказал свое мнение военный эксперт Олег Жданов.

"В этом и наша проблема — нет технической возможности отличить настоящий "Шахед" от имитатора. Очень удивляюсь тем экспертам, которые говорили, что Россия не способна атаковать более 200 БпЛА ежесуточно. Иногда в СМИ публикуются фото сбитых дронов, на которых есть пятизначные цифры. Это говорит о том, что враг клепает дроны десятками тысяч", — говорит Олег Жданов.

Как известно, в течение последней недели оккупанты держали темп в 140-160 дронов ежесуточно.

"Поэтому предел количества всех дронов (вместе с имитаторами — ред.) в данном случае очень высок. Может быть и 500, и 1000. Дрон запускается с металлической рамы, которых они могут сконструировать очень много. Для нас еще проблема в том, что эти имитаторы они клепают "на коленке". Были сообщения, что россияне перепрофилировали хлебозавод на производство дронов, оставленный иностранными компаниями торговый центр стал заводом по производству БпЛА. Это правда", — говорит военный эксперт.

По словам Жданова, в ближайшее время доля настоящих "Шахедов" составит около 50% от общего количества.

"Может быть и так, что доля боевых БпЛА будет составлять всего треть от общего количества. Но мы тратим ресурс и на имитаторы — такую цель ставит перед собой враг. Истощить нашу ПВО, перегрузить", — уточняет аналитик.

По оценкам многих экспертов, способность России производить именно боевые БпЛА составляет около сотни в сутки.

"Я думаю, что такой показатель и останется в ближайшее время. Дело в том, что экономика России все же сбавляет свои темпы", — предполагает Жданов.

Впервые за последнее время поднимался МиГ

Олег Жданов обращает внимание на то, что сегодня, 24 февраля, российская армия впервые за последнее время подняла в воздух МиГ-31, который является носителем ракет "Кинжал".

"Это неожиданность. МиГи выработали ресурс своих двигателей. Но методика не меняется. Оккупанты будут планировать обстрелы по энергетическим объектам, но 1-2 ракеты могут нацелить на жилые кварталы. Потому что отсутствие большого количества жертв и отсутствие больших разрушений уменьшает психологический эффект. А они стремятся его достичь максимально", — подчеркивает эксперт.

По оценкам аналитика, Украина прошла зиму относительно нормально, но благодаря истощению ВС РФ.

"Это главная причина. Если Россия наносит ракетный удар, то у нас есть проблемы с энергетикой. Мы научились ее быстро восстанавливать, распределили наши мощности — это наш плюс, но возможности российской армии тоже уменьшаются", — резюмирует Жданов.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ раскрыли секрет российских дронов на оптоволокне.

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