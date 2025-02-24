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"Может быть и 500, и тысяча": Олег Жданов назвал сценарии обстрелов на четвертом году войны

"Может быть и 500, и тысяча": Олег Жданов назвал сценарии обстрелов на четвертом году войны

Военный эксперт Олег Жданов не исключает, что российская армия будет наращивать количество ударов дронами. Коллаж ТСН.ua

По подсчетам аналитиков, враг производит десятки тысяч БпЛА.

На выходных Россия атаковала Украину рекордным количеством дронов — 267 единиц. По данным Воздушных сил ВСУ, чуть больше сотни из этих дронов оказались имитаторами. Во время вражеских атак задача этих "обманок" — истощение украинской ПВО.

Какого предела способна достичь российская армия во время своих дроновых атак, может ли увеличить количество БпЛА до 500 или 1000 и чем это угрожает Украине — об этом в комментарии для ТСН.ua высказал свое мнение военный эксперт Олег Жданов.

"В этом и наша проблема — нет технической возможности отличить настоящий "Шахед" от имитатора. Очень удивляюсь тем экспертам, которые говорили, что Россия не способна атаковать более 200 БпЛА ежесуточно. Иногда в СМИ публикуются фото сбитых дронов, на которых есть пятизначные цифры. Это говорит о том, что враг клепает дроны десятками тысяч", — говорит Олег Жданов.

Как известно, в течение последней недели оккупанты держали темп в 140-160 дронов ежесуточно.

"Поэтому предел количества всех дронов (вместе с имитаторами — ред.) в данном случае очень высок. Может быть и 500, и 1000. Дрон запускается с металлической рамы, которых они могут сконструировать очень много. Для нас еще проблема в том, что эти имитаторы они клепают "на коленке". Были сообщения, что россияне перепрофилировали хлебозавод на производство дронов, оставленный иностранными компаниями торговый центр стал заводом по производству БпЛА. Это правда", — говорит военный эксперт.

По словам Жданова, в ближайшее время доля настоящих "Шахедов" составит около 50% от общего количества.

"Может быть и так, что доля боевых БпЛА будет составлять всего треть от общего количества. Но мы тратим ресурс и на имитаторы — такую цель ставит перед собой враг. Истощить нашу ПВО, перегрузить", — уточняет аналитик.

По оценкам многих экспертов, способность России производить именно боевые БпЛА составляет около сотни в сутки.

"Я думаю, что такой показатель и останется в ближайшее время. Дело в том, что экономика России все же сбавляет свои темпы", — предполагает Жданов.

Впервые за последнее время поднимался МиГ

Олег Жданов обращает внимание на то, что сегодня, 24 февраля, российская армия впервые за последнее время подняла в воздух МиГ-31, который является носителем ракет "Кинжал".

"Это неожиданность. МиГи выработали ресурс своих двигателей. Но методика не меняется. Оккупанты будут планировать обстрелы по энергетическим объектам, но 1-2 ракеты могут нацелить на жилые кварталы. Потому что отсутствие большого количества жертв и отсутствие больших разрушений уменьшает психологический эффект. А они стремятся его достичь максимально", — подчеркивает эксперт. 

По оценкам аналитика, Украина прошла зиму относительно нормально, но благодаря истощению ВС РФ.

"Это главная причина. Если Россия наносит ракетный удар, то у нас есть проблемы с энергетикой. Мы научились ее быстро восстанавливать, распределили наши мощности — это наш плюс, но возможности российской армии тоже уменьшаются", — резюмирует Жданов.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ раскрыли секрет российских дронов на оптоволокне.

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