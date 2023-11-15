"Может быть и более 100 ракет": чего именно ждет Путин, чтобы нанести массированный удар по Украине

Эксперт не исключил, что россияне могут атаковать Украину после того, как температура снизится до нуля.

Россияне ждут холодов, чтобы нанести новый массированный обстрел Украины.

Год назад, 15 ноября 2022 года оккупанты совершили одну из самых массовых атак с начала полномасштабного вторжения — по Украине они тогда ударили 96 ракетами. Они били по Киеву, Кривому Рогу, Харькову, Хмельнитчине, Полтавщине, Волыни, Сумщине, Львовщине, Тернопольщине.

Не исключено, что после того, как температура воздуха в этом году снизится до 0 градусов и меньше, враг начнет активно использовать накопленный боекомплект.

Об этом в комментарии для ТСН.ua свое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, отсутствие массированных обстрелов может являться временным явлением.

"Речь не идет о том, что у россиян закончились ракеты. Напротив, речь идет о накоплении ими ракет и оптимизации самих ударов. Российское командование в прошлом году осталось недовольным. Сейчас, чтобы максимизировать свои способности, они, во-первых, будут ждать низких температур, когда продолжительный период будет ниже нуля. Пока они будут ждать — они будут накапливать крылатые ракеты. Время от времени они будут использовать баллистические и аэробалистические. Но что касается крылатых ракет и "Калибров", то они будут создавать запасы, чтобы более интенсивно наносить удары по Украине с наступлением морозов", — говорит Коваленко.

По оценкам Коваленко, сейчас россияне меньше используют и дронов-камикадзе:

"Это может говорить о том, что они медленно накапливают и Shahed, чтобы максимально использовать их в зимний период, в период морозов. Но последний может длиться недолго, не факт, что эта зима будет холодной. Поэтому в самый морозный период они могут пытаться "втиснуться" с комбинированными ударами".

По словам Коваленко, россияне могут готовить смешанный удар ракетами.

"Могут делать комбинации с ракетами и Shahed. В прошлом году Shahed они не так часто использовали, а в этом — чаще", — говорит Коваленко.

К этому эксперт добавляет, что, как и в прошлом году, россияне способны нанести удар, используя сто или более воздушных целей.

"Это может быть более 100 ракет, но, с другой стороны, россияне не могут одновременно задействовать все носители, потому что не все они боеспособны. Поэтому я не думаю, что будет удар с использованием более сотни ракет. На бумаге такая возможность есть, в реальности — нет", — резюмировал аналитик.

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