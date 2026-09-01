«Может быть катастрофа»: сколько еще Россия будет атаковать Украину дронами каждые полчаса

Какими станут почти непрерывные дроновые атаки по Киеву и области в ближайшее время — эксперты рассказали / © ТСН

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Непрерывные российские атаки по Киеву и области с использованием практически останавливающих город реактивных дронов будут продолжаться в ближайшее время, но интервал между ними все же имеет перспективы несколько увеличиться — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали несколько военных экспертов, комментируя сценарии ближайших недель.

Например, по словам военного эксперта Олега Жданова, новая тактика России будет иметь такие интервалы, которые постепенно будут увеличиваться, но сами атаки будут с признаками непрерывности.

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«Первые двое суток были фактически массированые удары. Были группы, которые насчитывали по 14 дронов каждая. Но с третьих суток таких атак количество дронов существенно уменьшилось. И промежутки между пусками увеличились. Я так понимаю, что россияне использовали складской запас. По состоянию на сегодняшний день россияне производят около 50 реактивных дронов ежесуточно. Может быть, чуть больше. То есть сейчас 50 дронов ежесуточно — это предел», — высказывает свое мнение Олег Жданов.

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Но приводит пример того, что недавно советник президента Украины Сергей Флеш обнародовал информацию о том, что атакующий Украину на днях «Шахед» был изготовлен 15 августа этого года.

«Это свидетельствует о том, что сейчас россияне атакуют с колес», — говорит Жданов.

При этом он добавляет, что предварительно и как военный эксперт, и как житель Киевской области, фиксирует постепенное увеличение интервалов между атаками. Но не исключает, что как только россияне снова накопят реактивных дронов, то атаки могут продолжаться каждые полчаса.

«Я так понимаю, что в борьбе с реактивными «Шахедами» мы используем все, что можем», — резюмирует он и добавляет, что Киев и столичный реигон были, есть и будут приоритетной целью для врага.

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Как выяснилось, в эти дни многие пользователи соцсетей упрекнули чиновников, что пока нет никакой коммуникации относительно того, как будут работать транспорт, бизнес и другие сферы во время почти непрерывных воздушных тревог.

«Скорее всего, власть была просто не готова. Нам обещали дроновую революцию, а в результате мы упустили то, что Китай еще год назад начал выпускать реактивные двигатели. Появление реактивных дронов у россиян было тогда вопросом времени. Наша власть оказалась неготовой, а сегодня не знает, что сказать. Фактически упустили и потеряли инициативу в дроновом сражении за воздух. Я боюсь, что все это может затянуться на месяц или на большее время. Перехватчик должен быть сверхзвуковым. Винтовой дрон никогда не догонит реактивный. Вопрос серийного производства эффективного перехватчика не решится через неделю-две. То есть, возможно, месяц нам придется отбиваться, чем придется», — говорит Олег Жданов.

Война в Украине и дроновые атаки: что под угрозой

В свою очередь, другой военный эксперт, Иван Ступак, нынешнюю ситуацию и перспективы прокомментировал так: «В начале 2026 года Украина не уделяла большого внимания появлению российских реактивных дронов. Некоторые предполагали, что из-за высокой цены у России не получится производить много таких БПЛА. А в июле их появилось от 800 до 1500, в августе еще больше (за последние 4 суток враг выпустил по Украине 1500 дронов — Ред.). То есть, Россия масштабирует это производство. В то же время министр обороны Украины сказал, что наработаны 4 варианта противодействия и теперь необходимо масштабирование. По моим оценкам, первые веские результаты мы сможем увидеть ближе к ноябрю, не раньше. Ждать, пока у россиян появится 5 тыс. таких дронов нельзя — тогда будет катастрофа, если их не уничтожать. Россия вынесет все склады — продуктовые, медицинские, заправки».

В свою очередь, авиационный эксперт Константин Криволап, неоднократно комментировавший тему БПЛА, в комментарии для ТСН.ua рассказал следующее: «Наш ГУР сообщал, что россияне довели производство своих дронов до 3 тысяч единиц в месяц. Это 100 единиц ежедневно».

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К этому он добавляет, что, возможно, из-за недавних определенных кадровых изменений в структуре Воздушных Сил не реализуются в полной мере наработки, которые касались сбития «Шахедов».

«Россияне увеличили ассортимент для поражения — есть «Бандероли» и другое. Вместе с тем производят ракеты. Будем ли мы эффективно сбивать реактивные «Шахеды»? Со временем такое будет», — говорит Криволап и уточняет, что гораздо эффективнее уничтожать ангары с БПЛА и пусковые установки.

Напомним, ранее сообщалось все о массовых атаках на склады от Киева до Одессы. Массированные удары РФ по украинской экономике продолжаются уже пятые сутки подряд.

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