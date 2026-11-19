Экстрасенс Роман Завидовским / © ТСН

Реклама

Самая большая угроза российских атак может возникнуть в конце недели — в пятницу и субботу. Экстрасенс предупредил о возможных сильных ударах по объектам инфраструктуры, критически важным объектам и новых блекаутах. Напряженным, по его прогнозу, будет и воскресенье.

Такой прогноз дал экстрасенс Роман Завидовский на своем YouTube канале.

Реклама

Россия может нанести сильный удар: что известно

По словам Завидовского, во время расписания на пятницу ему выпали карты Вора и Ворона на цыганском бревне, а также Пятерка крестовая на игровой славянской колоде.

Реклама

Экстрасенс трактовал их как предупреждение о серьезных опасностях, агрессии и возможных разрушениях. Особое внимание он обратил на угрозу ударов по энергетической и другой критически важной инфраструктуре.

«Пятница — день достаточно плохой, могут быть очень сильные атаки именно по объектам инфраструктуры, по критически важным объектам, и карты показывают разорение», — заявил Роман Завидовский.

Он также предположил, что в этот день могут усилиться атаки, которые повлекут за собой перебои с электроснабжением.

Какова будет ситуация в субботу, 21 ноября

Не менее напряженной, по прогнозу экстрасенса, может оказаться суббота. На этот день ему выпала карта Дома, которую он связал с семьей и семьей. В то же время на игровом бревне появилась Шестерка пиковая — карта огневых угроз и ударов.

Реклама

Завидовский отметил, что соединение этих карт также указывает на опасную ситуацию и возможность российских атак.

Будет ли опасно воскресенье, 22 ноября

На воскресенье, по словам экстрасенса, выпали карта Хулиганов, символизирующая близкое присутствие врагов и провокаторов, и Дама червя — карта сильной женской энергетики.

Этот день он также назвал напряженным, хотя не выделил его среди самых опасных.

Подводя итог расписанию, Завидовский подчеркнул, что наиболее угрожающими днями недели могут стать пятница и суббота, когда есть риск интенсивных атак.

Реклама

«Исходящие могут становиться самыми тяжелыми, то есть начиная с пятницы, вот пятница, суббота, вот могут быть дни интенсивных атак, наиболее интенсивных атак», — предупредил экстрасенс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Новости партнеров

Новости партнеров