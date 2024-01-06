"Может длиться 10-15 лет": известный военный дал прогноз по контрнаступлению Украины

Даже если мы будем отбивать наши территории еще пять, 10 или 15 лет – это все равно будет контрнаступление, и я не считаю, что он "захлебнулся".

Такое мнение в эксклюзивном интервью ведущей ТСН Наталье Островский высказал офицер управления 12 бригады "Азов" Нацгвардии Украины Дмитрий Андрющенко.

"Я понимаю, что это будет не скоро, долго. Но я не считаю, что контрнаступление захлебнулось. Я считаю, что даже отбитых 10 метров в месяц – это контрнаступление. И даже если мы будем отражать наши территории еще пять, 10 или 15 лет – это все равно будет контрнаступление. Пока мы будем двигаться вперед – это контрнаступление”, – рассказал военный.

Наталья Островская и Дмитрий Андрющенко / Фото: ТСН.ua

По его словам, все понимают, что контранступление идет медленно. Причина этому – минные поля, российская артиллерия, авиация и так далее, говорит Дмитрий Андрющенко.

"Но это логично, что наши ребята и бронетехника не могут идти по заминированному полю и не подрываться. Так оно работает. Поэтому я не вижу в этом проблемы. Я считаю, что контрнаступление сейчас идет. Я знаю, что все подразделения постоянно атакуют, продвигаются вперед. Просто контрнаступление не такое, как многим хотелось бы. Это немного труднее, чем нарисовать любую план-схему на карте. Там оно выглядит красивее, чем когда ты делаешь это в жизни", — рассказал военный.

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