"Может дойти до Европы и даже до США": Плачков объяснил, куда пойдет радиация, если на ЗАЭС произойдет авария

Иван Плачков подчеркнул, что все зависит от количества радиоактивного пара.

Запорожская атомная станция – крупнейшая в Европе, работает шесть энергоблоков мощностью 1000 мегаватт. Условно говоря, она "может обеспечить энергией пять Киевов".

На Запорожской АЭС в настоящее нарушено семь компонентов безопасности. Хотя системы защиты работают, они целые.

Об этом заявил бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков в интервью для YouTube-канала ТСН, комментируя, куда может пойти радиация, если на Запорожской АЭС произойдет авария.

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"Вариантов может быть множество. Можно сохранить физическую целостность корпуса реактора, но вспомогательное оборудование, основное оборудование, парогенераторы, насосное оборудование – очень много мест, где может произойти большой выброс радиации", – отметил он.

Плачков подчеркнул, что все зависит от количества радиоактивного пара.

"Он может подняться в высоту, а затем разнестись и дойти и до Европы, и даже до Соединенных Штатов", — говорит специалист.

По словам Плачкова, все зависит от объема радиоактивного пара, от розы ветров и так далее.

Экс-министр отметил, что больше всего, конечно, пострадает Украина и те страны, которые рядом с нами.

"То, что ближе к атомной станции – 30-километровая зона пострадает очень сильно, а потом будет уменьшаться уровень излучения. И все будет зависеть от того, что там произойдет", — подытожил он.

Напомним, Иван Плачков заявил, что выводы МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС могут стать поводом для вступления НАТО в войну.

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