"Может дойти до Европы и даже до США": Плачков объяснил, куда пойдет радиация, если на ЗАЭС произойдет авария

Иван Плачков подчеркнул, что все зависит от количества радиоактивного пара.
Запорожская атомная станция – крупнейшая в Европе, работает шесть энергоблоков мощностью 1000 мегаватт. Условно говоря, она "может обеспечить энергией пять Киевов".
На Запорожской АЭС в настоящее нарушено семь компонентов безопасности. Хотя системы защиты работают, они целые.
Об этом заявил бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков в интервью для YouTube-канала ТСН, комментируя, куда может пойти радиация, если на Запорожской АЭС произойдет авария.
"Вариантов может быть множество. Можно сохранить физическую целостность корпуса реактора, но вспомогательное оборудование, основное оборудование, парогенераторы, насосное оборудование – очень много мест, где может произойти большой выброс радиации", – отметил он.
Плачков подчеркнул, что все зависит от количества радиоактивного пара.
"Он может подняться в высоту, а затем разнестись и дойти и до Европы, и даже до Соединенных Штатов", — говорит специалист.
По словам Плачкова, все зависит от объема радиоактивного пара, от розы ветров и так далее.
Экс-министр отметил, что больше всего, конечно, пострадает Украина и те страны, которые рядом с нами.
"То, что ближе к атомной станции – 30-километровая зона пострадает очень сильно, а потом будет уменьшаться уровень излучения. И все будет зависеть от того, что там произойдет", — подытожил он.
Напомним, Иван Плачков заявил, что выводы МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС могут стать поводом для вступления НАТО в войну.
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