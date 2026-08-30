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Может ли Бог обидеться на людей: священник удивил ответом о «чувствах верующих»
Священник раскритиковал фразу об «оскорблении чувств верующих».
Священник Георгий Коваленко считает, что Бог никогда не обижается на людей.
Об этом он рассказал в интервью журналисткам ТСН Наталье Нагорной и Нелли Ковальской.
Священник подчеркнул, что не верит, «будто бы Бог как-то обижается»
«Под предлогом оскорбления чувств верующих в каком-то ИГИЛ отрезают людям головы, а в „русском мире“ за панк-молебен могут посадить на несколько лет или применить другие меры. Мне кажется, что настоящего верующего невозможно оскорбить, потому что оскорбить Бога невозможно», — сказал отец Григорий Коваленко.
Священник отметил, что «Христос после распятия не приказал апостолам убить всех, виновных в его смерти».
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