Может ли Бог обидеться на людей: священник удивил ответом о «чувствах верующих»

Георгий Коваленко / © ТСН

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Священник Георгий Коваленко считает, что Бог никогда не обижается на людей.

Об этом он рассказал в интервью журналисткам ТСН Наталье Нагорной и Нелли Ковальской.

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Священник подчеркнул, что не верит, «будто бы Бог как-то обижается»

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«Под предлогом оскорбления чувств верующих в каком-то ИГИЛ отрезают людям головы, а в „русском мире“ за панк-молебен могут посадить на несколько лет или применить другие меры. Мне кажется, что настоящего верующего невозможно оскорбить, потому что оскорбить Бога невозможно», — сказал отец Григорий Коваленко.

Священник отметил, что «Христос после распятия не приказал апостолам убить всех, виновных в его смерти».

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