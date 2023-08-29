Может ли человек отказаться от повестки, если её вручили не по месту прописки — адвокат ответил

Отказываться от получения повестки не по месту прописки не следует. Вместо этого следует знать об алгоритме действий, который в эксклюзивном интервью ТСН.ua озвучил адвокат Ростислав Кравец.

“Я бы не советовал отказываться от получения повестки. Человек может получить эту повестку и поехать в свой ТЦК по месту регистрации и там пройти соответствующую верификацию данных и военно-врачебную комиссию (если не проходил ранее). Сотрудники ТЦК или полиции не имеют права задерживать лицо и доставлять его принудительно в ТЦК для выяснения данных или прохождения военно-врачебной комиссии», — говорит адвокат.

Он продолжил: “В случае если человека так задерживают, я бы советовал вызвать непосредственно представителей Государственного бюро расследований, подавать соответствующее заявление. Пока заявление не будет зарегистрировано и пока не будет начато досудебное расследование, ничего не следует делать. За это не будет никакой ответственности.

При этом, говорит Ростислав Кравец, нужно сообщить, что лицо было доставлено принудительно, то есть фактически похищено: “Представители полиции или ТЦК, которые принудительно доставляют лиц в ТЦК, совершают достаточно тяжкие уголовные преступления. Люди должны это понимать. Пока ДБР не приедет, не зарегистрирует и не примет определенных мер, ничего делать не нужно и за это человеку ничего не будет”.

"Поэтому я и говорю, что ТЦК также должны соблюдать требования законодательства, а не выполнять план, подрывая национальную экономику и ВСУ, а также унижая их", — резюмировал адвокат.

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