Может ли освобождение Мелитополя открыть ВСУ дорогу на Крым: эксперт ответил

На Мелитопольском направлении есть важная точка, открывающая дорогу на аннексированный Крым, отмечает эксперт.

Мелитопольское направление очень важное для ВСУ, и успешное движение на нем создает привлекательные условия для планирования последующих операций.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

Эксперт подробнее рассказал, может ли освобождение временно оккупированного Мелитополя на Запорожье стать следующим важным этапом в деоккупации Крыма.

"Конечно, это зависит не от одного населенного пункта Мелитополя. Имеется в виду район Мелитороля, а именно направление Мелитополя, которое действительно важно. То есть, если посмотреть на карту, это и транспортный и логистический узел. Вообще, это фактически такая центральная точка, которая есть в этом районе и которая открывает путь на Крым", — говорит эксперт.

Кроме этого, по его словам, если ВСУ двинется на юг, в Бердянск, то это может перекрыть оккупантам логистические сообщения и коммуникации, которые есть между территорией России и оккупированным Крымом и левым берегом Херсона.

"То есть мы отрезаем левый берег Херсонщины и фактически та группировка, которая там есть, оказывается в таком мешке, который какое-то время будет соединен только с Крымом. Ну а украинская армия уже будет планировать свои последующие операции, как готовить освобождение Крыма. Успешный движение на Мелитопольском, Бердянском направлении создает очень привлекательные, комфортные условия для планирования последующих операций", — резюмировал он.

Ситуация во временно оккупированном Мелитополя

Российские войска еще в начале войны оккупировали Мелитополь Запорожской области.

10 декабря на одной из баз отдыха в Мелитополе раздались взрывы. В Генштабе ВСУ сообщили, что в городе дислоцировался руководящий состав 58-й российской армии.

12 декабря вблизи Мелитополя был поврежден мост, через который РФ перебрасывала свою военную технику.

Полковник в запасе ВСУ Роман Свитан считает, что Мелитополь – это приоритетное направление фронта, и этот участок в будущем планируют освободить от оккупантов.

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