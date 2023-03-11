Может ли Приднестровье обратиться в РФ за военной помощью и есть ли угроза для Украины: ответ эксперта

Руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко не исключает, что псевдоруководители Приднестровья могут обратиться с просьбой в Россию оказать им военную помощь, однако это будет несанкционировано.

Такое мнение рассказал Вадим Денисенко в интервью ТСН.ua.

"Россияне не могут себе позволить получить заявление о помощи и не помочь. А они никак не смогут помочь. Они действительно сейчас пытаются качать ситуацию в трех регионах — Косово, Молдова с Приднестровьем, Грузия. Им нужно во всех трех странах сделать дестабилизацию, ведь им нужна еще одна переговорная площадка, кроме Украины, то есть, кроме украинского вопроса, им нужно увязывать Украину с другими странами, в свое время им удалось это с Сирией, когда они начали помогать Асаду и США, Турция, Иран, Израиль вынуждены были с ними. начинать переговоры. Поэтому в данном случае они хотят провернуть ту же ситуацию, но уже на пограничные ЕС", — отметил он.

Впрочем, по словам Денисенко, пока России не удается дестабилизировать ситуацию ни в Косово, ни в Сербии, ни в Молдове.

"В конце концов ни Косово, ни Сербия не хотят сейчас воевать. В Молдове они пробовали качать историю через пророссийские партии. Пока им это не удалось. Но ситуация там до сих пор, к сожалению, остается напряженной. Приднестровье — один из элементов подготовки к второй серии напряженной ситуации в Молдове", — уверен эксперт.

"Подготовка к теракту" в Приднестровье

Напомним, 9 марта в сепаратистском регионе на территории Молдовы украинскую спецслужбу обвинили в попытке покушения на жизнь неназванного чиновника псевдореспублики. Там заявили, что в центре столицы непризнанной республики городе Тирасполе вроде бы должен был взорваться автомобиль Land Rover, начиненный взрывчаткой.

В СБУ отреагировали на эту информацию и назвали заявление представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики", как и любые другие их заявления, просят рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле.

Власти Молдовы опровергли любую информацию о подготовке "теракта" в Приднестровье.

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