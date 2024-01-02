Может ли Россия бить по Украине зимой каждый день: эксперт рассекретил планы Путина

Сегодня, 2 января, ракетная атака россиян по Украине продемонстрировала, что армия Путина настроена бить по Украине ракетами почти каждый день.

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев, следующий удар может повториться, как только оккупанты снова подготовят для этого свое вооружение.

"По данным ГУР в России по состоянию на ноябрь уже в прошлого года был запас высокоточных ракет в количестве 870 штук. Из них 165 "Калибров", около 160 ракет типа Х-101/Х-555/Х-55, 290 "Искандеров" классификации М, соответственно, 80 "Кинжалов" и около 150 ракет модификации Х-22 или модернизированных Х-32. То есть 870 ракет — это немало", — говорит Селезнев.

По словам Селезнева, враг начинает задействовать тактику комбинированных атак, произошедших 29 декабря и сегодня.

"Сначала было очень много дронов Shahed, чтобы максимально выхолостить наши систему ПВО, а затем комбинированный ракетный удар. Было выпущено 3 "Калибра" из акватории Черного моря, затем 10 "Кинжалов", затем Х-101/Х-555/Х-55., "Искандеры". Враг использует разные типы ракет для того, чтобы максимально перегрузить нашу систему ПВО. Я думаю, что такую тактику он будет использовать и дальше, потому что россиянам крайне важно погрузить Украину в темноту, максимально ослабить боевые возможности украинского войска путем уничтожения наших основных элементов систем ПВО. Пока они не уничтожат наше ПВО, они не способны достичь каких-либо своих целей. И в-третьих, россияне пытаются максимально разрушить предприятия нашего оборонно-промышленного комплекса и наши логистические сети", — описывает тактику и цель россиян Селезнев.

К этому он добавляет, что россияне зимой заинтересованы бить по Украине почти каждый день.

"Есть определенные моменты подготовительных и регламентных работ. Есть определенный момент, связанный с логистикой. Некоторые ракеты нужно снять с хранения, перевезти, привести в боевое состояние. Это может занять от нескольких часов до нескольких дней. Но враг находится наготове. Я думаю, что в ближайшие дни, когда будет минусовая температура на уровне от -10 до -15 и когда наша энергосистема будет наиболее уязвимой, россияне будут задействовать эту тактику", — говорит военный эксперт.

На вопрос о возможных целях, по которым пытались ударить россияне, Селезнев говорит, что враг, скорее всего, искал системы ПВО "Patriot".

Ракетные обстрелы в светлое время суток

Это обстоятельство Селезнев объясняет так: россиянам важно, чтобы их дроны преодолели как можно большее расстояние, поэтому запускают их в темное время суток.

"Дроны предназначены также для перегрузки наших систем ПВО. Ракеты запускают на рассвете, надеясь на физическую усталость операторов наших систем ПВО, на истощенность наших систем ПВО после дроновых атак. Ищут варианты", — резюмирует эксперт.

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