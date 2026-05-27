Может ли Россия еженедельно массированно обстреливать Киев: генерал сделал тревожное предупреждение

Военный эксперт Игорь Романенко назвал реальные сроки, которые нужны России для подготовки массированных баллистических ударов по Киеву, и объяснил причину атак.

Александр Марущак, Мария Бойко
Эксперт объяснил, как часто РФ может атаковать Киев

Российские оккупационные войска продолжают пытаться пробить воздушный щит над украинской столицей.

С какой реальной периодичностью Кремль сейчас способен наносить массированные комбинированные удары по Киевус использованием баллистических ракет и большого количества ударных дронов, а также что является настоящей причиной этого террора — рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии ТСН.ua.

Сколько времени нужно РФ для подготовки нового удара?

По словам Игоря Романенко, несмотря на определенные ограничения в ресурсах, враг все еще сохраняет высокий технический потенциал для ведения регулярной воздушной войны против гражданского населения столицы. По оценкам эксперта, способность организовывать масштабные налеты измеряется днями.

«Где-то семь дней им нужно, чтобы собраться и подготовиться к следующему ракетному удару того масштаба, который наносился по Киеву 24 мая. А дальше Путин будет использовать этот рычаг в зависимости от потребностей. Удар такого масштаба — это очень дорогое дело, которое, среди прочего, требует больших усилий», — пояснил военный эксперт.

Прямая месть Путина за удары по российскому тылу

Генерал-лейтенант в отставке прямо связывает жестокость последних воздушных нападений, которые привели к многочисленным разрушениям в Киеве, с успешными действиями украинских Сил обороны на территории самой страны-агрессора.

«Последний удар по Киеву, когда город претерпел многочисленные разрушения, был ничем иным, как местью от Путина. Он пытается отомстить за НПЗ и военные объекты, которые были поражены нашими дронами в глубоком российском тылу», — сказал Игорь Романенко.

