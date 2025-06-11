Может ли Россия нанести удар "Орешником" по Украине: Жданов ответил

Владимир Путин / © ТСН

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Россия вряд ли может нанести удар « Орешником » по Украине, несмотря на угрозы от приспешников президента РФ Владимира Путина.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, России сложно наносить удары по территории Украины «Орешинком». Дело в том, что такие ракеты средней дальности имеют ограничения в минимальной дальности.

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«Орешник» имеет две тысячи километров. То есть на шесть он летит, но менее двух тысяч он не может попасть. Не позволяет математика, такая траектория у этой ракеты. В общем, эти ракеты рассчитываются для нанесения ядерных ударов различной мощности и в обычном или в инертном снаряжении. Инертное — это те болванки, которые летели на Днепр. Так вот, инертное или осколочно-фугасное производится искусственно под заказ для тренировки расчетов. То есть, это не серийные изделия», — объясняет Олег Жданов.

По его мнению, сейчас Россия вряд ли может нанести удар «Орешником» по Украине.

«Я думаю, что вероятность применения „Орешника“ по нам минимальна, почти равна нулю», — отметил эксперт.

Он обращает внимание, что российская пропаганда всегда пытается закрепить свои любые прихоти общественным мнением, как и в случае с запугиванием ударить «Орешником».

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«Они хотят показать, что это не политическая элита, не руководство страны, это российский народ нуждается в крови. Потому они делают такие заявления. Обратите внимание на Z-патриотов — как только провал на фронте, сразу вой на болотах стоит: а где наше ядерное оружие, а почему мы до сих пор не ударили со всей мощностью и т.д. Это ведь не прекращается. И сейчас то же — Z-патриоты вопили: где ядерное оружие, где удар. Мединский о ядерном оружии не говорит, потому что его просто высмеют на Западе, эта тема уже для всего мира закрыта. Так что он якобы опирается на общественное мнение, говорит, вот наши граждане требуют ударить по Украине „Орешником“. А он у вас есть? А он долетит до Украины? А что он разрушит в Украине? Они, я думаю, сами не знают ответа на этот вопрос окончательно», — говорит Олег Жданов.

В то же время, по его словам, последние удары РФ по Украине порочат имидж РФ и дальше убеждают большую часть мирового сообщества, что Россия все же агрессор и убийца.

«И борется с гражданским населением с целью принудить нас к капитуляции. А еще добавьте удар „Орешником“ — это будет еще огромный минус в их имидже на мировой арене», — говорит эксперт.

Ранее мы писали о том, что помощник президента РФ Владимира Путина, глава российской делегации на переговорах по завершению войны Владимир Мединский заявил, что граждане России требуют ударить «Орешником» по Украине.

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