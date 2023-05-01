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Может ли Россия одновременно запустить по Украине 100 ракет: ответ полковника запаса ВСУ

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Может ли Россия одновременно запустить по Украине 100 ракет: ответ полковника запаса ВСУ

У русских нет возможности запускать по Украине сто ракет, а потому начали использовать ИПСО.

Оккупанты пытаются рассредоточить украинскую систему ПВО, считает эксперт.

Российские оккупанты сейчас не имеют возможности выпускать по Украине сто ракет. Однако россияне запускают ИПСО, чтобы рассредоточить нашу систему ПВО и испугать украинцев.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Это нереально сейчас. Там есть определенные проблемы с крылатыми ракетами. Россияне их использовали до зимы. Последняя массированная атака была до 9 марта. Сейчас они могут выполнять боевые задания количеством ракет в районе двух десятков, плюс-минус пять ракет", — объяснил Свитан.

Полковник запаса ВСУ отметил, что россияне пытаются запугать украинцев массированными ракетными ударами.

"Вероятнее всего, это была информационно-психологическая спецоперация, в которую были включены и российские СМИ. Было поднято большое количество ракетоносителей, до десяти самолетов Ту-95, несколько Ту-160. Эти все самолеты могли бы выпустить более 100 ракет, если бы взяли их на борт. Но выпустили, вероятнее всего, всего два десятка, несколько ракет не долетели, а из долетевших 15 было сбито, 3 прошли. В общей сложности мы увидели на территории Украины 18 ракет. Вероятнее всего, подъем ракетоносителей — это была ИПСО, чтобы сбить, рассредоточить нашу систему ПВО. Они подняли часть самолетов для отвлечения внимания", — объяснил эксперт.

Напомним, в ночь на 1 мая российские пропагандисты начали массово распространять информацию, что террористическая армия РФ готовит массированные ракетные удары по территории Украины и для этого подняла до 17 бортов стратегических бомбардировщиков.

Под утро оккупанты таки выпустили по нашему государству 18 ракет, из которых 15 удалось сбить.

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Дата публикации
Просмотры
1006
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