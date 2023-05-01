Может ли Россия одновременно запустить по Украине 100 ракет: ответ полковника запаса ВСУ

Российские оккупанты сейчас не имеют возможности выпускать по Украине сто ракет. Однако россияне запускают ИПСО, чтобы рассредоточить нашу систему ПВО и испугать украинцев.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Это нереально сейчас. Там есть определенные проблемы с крылатыми ракетами. Россияне их использовали до зимы. Последняя массированная атака была до 9 марта. Сейчас они могут выполнять боевые задания количеством ракет в районе двух десятков, плюс-минус пять ракет", — объяснил Свитан.

Полковник запаса ВСУ отметил, что россияне пытаются запугать украинцев массированными ракетными ударами.

"Вероятнее всего, это была информационно-психологическая спецоперация, в которую были включены и российские СМИ. Было поднято большое количество ракетоносителей, до десяти самолетов Ту-95, несколько Ту-160. Эти все самолеты могли бы выпустить более 100 ракет, если бы взяли их на борт. Но выпустили, вероятнее всего, всего два десятка, несколько ракет не долетели, а из долетевших 15 было сбито, 3 прошли. В общей сложности мы увидели на территории Украины 18 ракет. Вероятнее всего, подъем ракетоносителей — это была ИПСО, чтобы сбить, рассредоточить нашу систему ПВО. Они подняли часть самолетов для отвлечения внимания", — объяснил эксперт.

Напомним, в ночь на 1 мая российские пропагандисты начали массово распространять информацию, что террористическая армия РФ готовит массированные ракетные удары по территории Украины и для этого подняла до 17 бортов стратегических бомбардировщиков.

Под утро оккупанты таки выпустили по нашему государству 18 ракет, из которых 15 удалось сбить.

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