Может ли Россия подготовиться еще к одному наступлению: военный обозреватель дал ответ

Наиболее вероятно направлением называют удар через Харьковскую и Сумскую области и с территории Запорожской области вдоль Днепра с возможной целью в Полтаве или Полтавской области.

Россия может начать свое новое наступление в первой половине марта, мая или июня, ударная группировка уже создана. Такой вывод сделал Украинский институт будущего. Наиболее вероятным направлением называют удар через Харьковскую и Сумскую области и с территории Запорожской области вдоль Днепра с возможной целью в Полтаве или Полтавской области.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, отвечая на вопрос, может ли Россия подготовиться к еще одному наступлению.

"В Сумской области на сегодняшний день сосредоточено 25 батальонно-тактических групп, а это и близко даже не ударная группа. И для того, чтобы осуществлять вторжение в Сумскую область, такого количества недостаточно. Угроза Харьковщине следующая: в Луганской области сейчас продолжается концентрация сил и средств российских оккупантов во временно оккупированном Сватово и Кременной, которые имели достаточно ресурса еще по состоянию на 24 февраля, чтобы начинать наступательные действия, но этим наступательным действиям мешали, например, погодные условия и другие факторы, так что они сейчас находятся в ситуации накопления ресурса и подготовки действительно к наступательным действиям. Основная их цель — не столько захват Харьковщины, они пытаются выйти по левому берегу реки Оскол, для них это очень важно, чтобы занять именно эти рубежи, а также программа-максимум для них — захват Купянска. Таким образом, будет занят Левый берег реки Оскол, Лиман, Купянск. На большие наступательные действия у них нет достаточного ресурса", — сообщил эксперт.

По данным Коваленко, у россиян был план захвата Угледара, но этот план уже больше месяца не может реализоваться.

"Враг имеет масштабные потери возле Угледара. Результата — ноль. Только демилитаризация российских оккупационных войск. Такая же ситуация может быть и во время их наступательных действий с Луганщины. В Запорожской области действительно есть угроза для, например, таких населенных пунктов, как Орехов и Гуляйполе. Потому что в направлении этих населенных пунктов сейчас также концентрируется большое количество сил и средств российских оккупантов, которые уже превышают 11 батальонно-тактических групп. И именно такого количества достаточно для того, чтобы предпринимать наступательные действия в направлении, например, Орехова. Теоретически план выглядит удачным, но как он будет реализован – неизвестно", – резюмировал военно-политический обозреватель.

Напомним, за год потери России в войне против Украины достигли беспрецендентных цифр. Они превысили суммарные потери во всех вооруженных конфликтах, в которых участвовали советская и российская армии с 1945 года.

Читайте также: