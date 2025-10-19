Может ли Россия превратить Украину в пустошь: ИИ дал тревожный прогноз

Война в Украине / © Associated Press

Полностью превратить Украину в бесплодную «пустошь» Россия вряд ли сможет, но она может нанести очень большой, долговременный ущерб — особенно энергетике, транспорту, жилищному фонду и сельскому хозяйству — если конфликт будет продолжаться без серьезных международных инвестиций в восстановление.

Подробный прогноз развития событий во время войны в Украине на ближайшие годы дал искусственный интеллект (GPT-5).

Заметим, что материал создан с использованием искусственного интеллекта. Публикация носит информативно-развлекательный характер и не является официальным или проверенным источником данных. Прогнозы, сформированные с помощью ИИ, могут основываться на аналитике открытых источников, однако их точность не гарантируется. Поэтому перед тем, как делать какие-либо шаги, которые могут повлиять на вашу жизнь, здоровье или финансовое состояние, следует проверять информацию в надежных источниках или консультироваться с экспертами.

Какая ситуация сейчас

Масштаб разрушений сейчас уже очень велик. Совместная оценка Правительства Украины, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН оценивает потребности в восстановлении около $524 млрд за следующее десятилетие.

Россия систематически атакует энергетику и инфраструктуру, особенно в холодные сезоны — это повышает риск гуманитарных кризисов зимой. Украина несколько раз теряла большие участки электроснабжения, но также демонстрировала устойчивость в восстановлении сетей.

Внутреннее и внешнее перемещение миллионов людей уже произошло: миллионы украинцев перемещены или уехали за границу, что влияет на рынок труда и демографию в конкретных регионах.

В то же время, российские атаки продолжаются.

Почему превращение в «пустошь» маловероятно

Международная поддержка. Западные партнеры предоставили и продолжают оказывать военную, финансовую и гуманитарную помощь. В то же время, есть большие планы и оценки для восстановления. Это значительно повышает шансы восстановления инфраструктуры и экономики.

Устойчивость и мобилизация ресурсов внутри страны. Украинские службы ремонтируют линии, спасают поврежденные объекты, оптимизируют логистику; общины и бизнес адаптируются (резервные источники питания, перенаправление маршрутов и т.п.).

Экономическая и человеческая база. Украина — крупная аграрная и промышленная страна с квалифицированной рабочей силой. Разрушение можно восстановить, хотя дорого и долго.

В то же время существуют риски, которые могут сильно усугубить ситуацию. Продолжительная целенаправленная кампания против энергетики и водоснабжения зимой может вызвать гуманитарные катастрофы в отдельных регионах.

Эскалация войны может повысить длительные потери и страх возвращения людей. Например, риски вокруг Запорожской АЭС показывают, как технические аварии могут усугубить кризис.

Также влияет на истощение международной политической воли или денег — если финансирование восстановления будет недостаточным, разрушения будут иметь более длинный эффект.

Прогноз на ближайшие годы: три сценария

По прогнозу ИИ, наиболее вероятный сценарий почти оптимистичен. Его вероятность оценивается в 30–40%. В этом случае война остается высокоинтенсивной локально, но международная поддержка продолжается. Украина адаптирует инфраструктуру и вкладывает в модернизацию. Повсеместного превращения «в пустоту» не будет. Пострадавшие регионы возобновятся в течение нескольких лет со значительными инвестициями. Впрочем, нужны большие, скоординированные финансовые вливания.

Самый реалистичный сценарий, по мнению ИИ, вероятность которого 40-50%, следующий: российские атаки продолжаются и периодически эскалируют, особенно по энергетике и логистике. Это приводит к значительным локальным гуманитарным кризисам, временной потере услуг, оттоку населения из отдельных регионов и затяжному восстановлению. Но масштабная международная помощь и внутренняя адаптация не дадут превратить страну в полный «пустот». Восстановление и модернизация будут медленно и фрагментированно.

Вероятность пессимистического сценария составляет 10–30%, считает ИИ. В таком случае эскалация, связанная с ослаблением международной поддержки или отключением ключевых источников ресурсов, приведет к продолжительным масштабным разрушениям в больших частях страны (особенно в инфраструктурно важных регионах).

Это значительно усложнит возвращение населения и восстановление — но даже в таком сценарии «пустошь» в смысле полной деградации экономического потенциала вряд ли будет полной: аграрные площади и человеческий капитал сохраняют потенциал восстановиться при более поздней стабилизации.

Может ли Россия сделать из Украины «пустошь»

Технически — нанести масштабный разрушительный ущерб в отдельных регионах так, чтобы они были долго непригодны для жизни, подытожил ИИ. Но полностью уничтожить потенциал государства вряд ли: имеющиеся ресурсы, демография, международная поддержка и политическая воля очень повышают шансы восстановления.

В то же время, ситуацию в лучшую сторону могут изменить стабильные международные инвестиции в восстановление и энергетическую устойчивость, эффективное противодействие атакам — ПВО, укрепление инфраструктуры, масштабные программы восстановления жилья и возвращение внутренне перемещенных лиц.