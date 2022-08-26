Может ли Россия сбросить с неба десант на Николаев: военный эксперт дал ответ

Жданов рассказал, как во время совместных учений с белорусами разбились два российских десантника и две БМДшки.

У России уже нет возможности сбросить с неба десант на Николаев.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жденов на своем YouTube канале 26 августа.

"Они (россияне – ред.) могли сбросить десант парашютным способом на Гостомель или Васильков, хотя Васильков уже, наверное, вряд ли, а вот на Гостомель вполне могли сбросить. Но они эту возможность не использовали... Кстати, в Василькове, но надо уточнить эти данные, говорят, что был сброс десанта парашютным способом, но они ошиблись и бросили его на лес. Это была какая-то небольшая группа десанта, выброшенная парашютным способом с вертолетов и приземлившаяся на лес. Но это данные неточные… Но даже в Гостомеле тот первый десант высаживали именно посадочным способом с вертолетов. Вертолет садился, высаживал десант, затем следующий и так они по очереди его высаживали", — рассказал Жданов.

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По мнению военного эксперта, именно неуверенность в успехе и/или низкий уровень подготовки не дали возможности высадки десанта.

"Кстати, они (российские военные – ред.) проводили учения вместе с белорусской армией "Союзная решимость". Российские войска высаживали десант у Сувалкского коридора, там, где самый узкий проход между Калининградом и Беларусью, и в результате сброса у них даже два десантника разбились. И две БМДшки в лепешку разбились, потому что когда они сбрасывали технику, парашютные системы не раскрылись. Может быть, это послужило – низкое качество парашютных систем для техники и низкий уровень подготовки десанта, чтобы не деморализовать людей, что во время выброски кто-то опять разобьется, они и не используют (десант – ред.)", — отметил он.

Жданов подчеркнул, что сброс с неба десанта на Николаев сегодня невозможно технически, так как во всех частях воздушно-десантных войск Российской Федерации произошла смена личного состава вследствие потерь.

"Причем смена состава произошла кардинальная. И уже те, кто сегодня воюет в составе воздушно-десантных войск, большая часть из них, скорее всего, даже не прыгала, не имеет количества прыжков и даже не проходила предпрыжковую подготовку", — подытожил Жданов.

Напомним, Олег Жданов также рассказал, что стало первопричиной войны России против Украины.

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