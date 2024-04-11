Может ли Россия уничтожить подземные хранилища и оставить украинцев без газа: эксперт ответил

В "Нафтогазе" сообщили, что в ночь на 11 апреля оккупанты снова атаковали два подземных газовых хранилища. Энергетический эксперт Андрей Закревский объяснил, что Россия не сможет полностью уничтожить их.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Эксперт пояснил, что можно уничтожить внешнюю инфраструктуру этих подземных хранилищ, однако, чтобы нанести украинцам неудобства - должно быть примерно 70 массированных ракетных ударов по этим объектам.

"Когда ехать от Львова до Ивано-Франковска можно проехать три подземных хранилища газа. А там тысячи технических скважин, которые связаны между собой. Ну раздолбали они одну скважину. Есть вопрос, когда они попали в компрессор, но у нас сейчас не работает транзит и скоро он не заработает, а потому у нас есть 70 объектов, из которых можно забрать оборудование. И россияне устанут это все стрелять. И если им понадобится 70 массированных атак - ну пусть. Сделать так, чтобы мы хоть больше недели были без газа, нужно 70 таких обстрелов", - считает Андрей Закревский.

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