Может ли Россия устроить полный блэкаут в Украине: Жданов шокировал ответом
Военный эксперт рассказал, чего стремится добиться армия РФ ракетными ударами по Украине.
Именно блэкаут является ключевой целью российских атак по энергосистеме Украины. Враг стремится оставить украинцев без электроэнергии, и в нынешних условиях такой сценарий, к сожалению, становится вполне вероятным.
Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.
«Они к этому и стремятся. В этом и смысл всех атак — чтобы оставить нас без электроэнергии. К сожалению, в нашем положении это становится вполне вероятным, потому что у нас есть проблемы с противовоздушной обороной, особенно противоракетной», — пояснил эксперт.
По словам Жданова, с другими средствами ПВО еще способна бороться, однако в отношении противоракетной обороны ситуация гораздо сложнее.
