ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
897
Время на прочтение
1 мин

Может ли Россия устроить полный блэкаут в Украине: Жданов шокировал ответом

Военный эксперт рассказал, чего стремится добиться армия РФ ракетными ударами по Украине.

Автор публикации
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Олег Жданов

Олег Жданов / © ТСН

Именно блэкаут является ключевой целью российских атак по энергосистеме Украины. Враг стремится оставить украинцев без электроэнергии, и в нынешних условиях такой сценарий, к сожалению, становится вполне вероятным.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Они к этому и стремятся. В этом и смысл всех атак — чтобы оставить нас без электроэнергии. К сожалению, в нашем положении это становится вполне вероятным, потому что у нас есть проблемы с противовоздушной обороной, особенно противоракетной», — пояснил эксперт.

По словам Жданова, с другими средствами ПВО еще способна бороться, однако в отношении противоракетной обороны ситуация гораздо сложнее.

Раньше мы рассказывали, какие города под угрозой массированного удара России. Жданов назвал главную цель Путина.

Дата публикации
Количество просмотров
897
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie