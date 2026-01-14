Может ли Россия устроить полный блэкаут в Украине: Жданов шокировал ответом

Олег Жданов / © ТСН

Именно блэкаут является ключевой целью российских атак по энергосистеме Украины. Враг стремится оставить украинцев без электроэнергии, и в нынешних условиях такой сценарий, к сожалению, становится вполне вероятным.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Они к этому и стремятся. В этом и смысл всех атак — чтобы оставить нас без электроэнергии. К сожалению, в нашем положении это становится вполне вероятным, потому что у нас есть проблемы с противовоздушной обороной, особенно противоракетной», — пояснил эксперт.

По словам Жданова, с другими средствами ПВО еще способна бороться, однако в отношении противоракетной обороны ситуация гораздо сложнее.

