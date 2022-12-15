Может ли сейчас Украина полностью разрушить Крымский мост и Черноморский флот РФ: эксперт оценил возможности

Пока у украинской армии нет необходимого вооружения, которое могло бы уничтожить незаконно построенный Крымский мост и Черноморский флот Российской Федерации.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

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"Нам сейчас не хватает высокоточных ракет большой дальности, чтобы уничтожать важные объекты противника на всю глубину. К сожалению, у нас нет средств, которые могли бы прямо сейчас уничтожать важные объекты как в Крыму, так и на других оккупированных территориях. Кроме того, было бы очень хорошо наносить удары по российской территории по важным объектам, чтобы россияне начали чувствовать себя не так комфортно. Я думаю, было бы справедливо, если бы они почувствовали, что такое разрушение России", – сказал эксперт.

Самусь уверен, что российские генералы понимают, что война проиграна, поэтому пытаются создать гуманитарный кризис, чтобы склонить украинцев к переговорам с РФ.

"Ракетные возможности, как написал Залужный в статье несколько месяцев назад, у России есть ракеты 2,5 тыс. км, мы — максимум 100 км. Возможно, немного больше, если брать "Точку-У". Мы должны также получить такие средства, чтоб все же доставать дальше. Нам нужна противоракетная оборона, которой мы сейчас не имеем или в очень ограниченных количествах. Нам нужны дальнобойные противоракетные средства, такие как Patriot, которые создадут первый эшелон противодействия ракетным угрозам. Генералы в России понимают, что с военной точки зрения РФ уже ничего не сможет достичь. Можно вечно бросать россиян сюда (в Украину – ред.), но это ничего не изменит. И одним из таких инструментов они до сих пор рассматривают создание гуманитарной катастрофы из-за уничтожения энергетической инфраструктуры зимой", – считает эксперт.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в американских системах ПРО Patriot, чтобы защититься от иранских баллистических ракет. Он считает, если США начали активно обсуждать вопросы передачи Украине ЗРК Patriot, это может свидетельствовать о том, что Иран согласился передать России ракеты для обстрела Украины.

"Это (гуманитарный кризис – ред.), возможно, последний шанс перехватить инициативу, чтобы к ним приходили на коленях и просили. Генералы считают, что только так могут изменить. Россия, я думаю, уговорит Иран передать ей ракеты. Поэтому, я думаю, начались активные переговоры со стороны США о передаче Украине Patriot, поскольку они уже получили неоспоримые факты, что Иран передает России баллистические ракеты. Если США не передадут нам эти системы ПРО, действительно, будет большая проблема, чтобы остановить баллистические ракеты. Украинские системы, созданные в Советском Союзе, они не предназначены для того, чтобы сбивать баллистические ракеты такого типа, которого Иран будет передавать России. И в этом есть проблема", — подытожил эксперт.

Напомним, экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что ВСУ до августа 2023 года деоккупируют Крым.

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