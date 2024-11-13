Может ли Украина победить Россию на фронте: военный ВСУ откровенно ответил

Военный считает, что у Украины есть шанс победить РФ.
Капитан ВСУ, командир минометной батареи Мирослав Борисенко считает, что Украина все еще может победить в войне против России.
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Наталье Нагорной.
Военный подчеркнул, что, несмотря на проблемы в армии, он все еще считает, что Украина может победить в войне против России.
"Я все же думаю, что мы еще не на том этапе, когда всерьез должны думать о начале переговоров. У нас есть ресурс, возможности. Мы можем провести качественную мобилизацию, можем найти людей, которые будут защищать Украину. Просто нужно изменить подходы и изменить свое отношение к этой войне и видение этой войны", — объяснил он.
Полную версию интервью Мирослава Борисенко смотрите по ссылке.
Напомним, "азовец" рассказал, что россияне им говорили о теракте в Оленовке.
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