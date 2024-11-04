Может ли Украина включить в формулу мира пункт из китайского плана об остановке войны: Ермак дал четкий ответ

Андрей Ермак подчеркнул, что для Украины очень важно, чтобы сегодня план окончания войны справедливым миром был поддержан крупными игроками.

Украина не будет приобщать к формуле мира пункт из китайского или бразильского плана об остановке войны по линии разграничения.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в интервью Наталье Мосейчук в эфире ТСН в рамках телемарафона.

"Я говорил, что у нас есть своя логика и свое принципиальное видение. Для нас очень важно, чтобы сегодня этот план окончания войны справедливым миром действительно был поддержан крупными игроками. И если это будет так, то, безусловно, это еще больше усилит давление на Россию, потому что она останется только с Ираном и Северной Кореей", – говорит Ермак.

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Отвечая на вопрос, какова перспектива появиться на следующем саммите мира представителям Китая, руководитель Офиса президента заявил, что считает такую перспективу абсолютно реальной.

"Я хочу сказать, что вместе с министром иностранных дел Сибигой мы имели, я считаю, очень хороший разговор с министром иностранных дел Китая Ван И в Нью-Йорке. Он, мне кажется, был, во-первых, очень содержательным, а во-вторых, он был достаточно неформальным, потому что у нас была возможность очень открыто, честно говорить о многих вопросах. Мне кажется, китайские коллеги услышали это, и мне кажется, что в этом есть перспектива", – подытожил он.

Напомним, Андрей Ермак отметил, что на проведение второго мирного саммита влияют многие факторы, в том числе и американские выборы. Он также высказался о дате и ожиданиях от этого саммита.

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