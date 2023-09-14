Может ли Украина уже "дотянуться" до Крымского моста и упадет ли незаконное сооружение в этом году — мнение эксперта

У Украины есть возможность уничтожить Крымский мост в этом году. Но для этого необходима бомбардировка незаконного сооружения с использованием авиации несколько дней подряд.

Такое мнение в эксклюзивном интервью для ТСН.ua высказал генерал-майор запаса Службы безопасности Украины и заместитель председателя СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун.

Я думаю, что у Украины есть возможности уничтожить Крымский мост уже в этом году. Но все же нужно понимать, что это очень серьезное сооружение. Чтобы уничтожить ее, нужна постоянная бомбардировка с использованием авиации несколько дней подряд, причем выбрать нужно одну точку», — говорит эксперт.

“Например, россияне, пытаясь уничтожить мост в Рене, 7 раз пытались ударить по нему. То есть, это огромная проблема”, — отметил Виктор Ягун.

Смогут ли они защитить Крымский мост? Хочу подчеркнуть, что креатив наших Сил обороны всегда разный. У нас есть и ракеты, и беспилотники. Самая большая проблема – это ремонтоспособность этого моста, которую они время от времени восстанавливают, и мощность сооружения. Мы не можем так близко подойти и использовать все эти вещи», — сказал он.

“Если бы мы вышли на побережье Азовского моря, тогда вопрос Крымского моста было бы легче решать. Но пока есть то, что имеем”, — резюмировал эксперт.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Что случилось в Крыму, как промахнулся Путин и когда Украина ударит по Крымскому посту? | ЯГУН

Напомним, на Крымском мосту установили новый пролет вместо поврежденного (спутниковые фото).

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