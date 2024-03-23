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Может ли Украина вернуть границы 91-го года: Мария Берлинская ошеломила ответом

Может ли Украина вернуть границы 91-го года: Мария Берлинская ошеломила ответом

Мария Берлинская, руководитель центра поддержки аэроразведки / Фото: скриншот с видео

Берлинская считает, что сейчас у Украины нет возможностей выйти даже на границы, которые она контролировала по состоянию на февраль 2022 года.

Украина не сможет вернуть границы 91-го года, потому что у нее нет столько ресурсов.

Об этом заявила руководитель центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

"Ни в коем случае. У нас нет столько ресурсов", — заявила Берлинская, отвечая на вопрос, может ли Украина вернуть границы 91-го года.

В то же время руководитель центра поддержки аэроразведки считает, что сейчас у Украины нет возможностей выйти даже на границы, которые она контролировала по состоянию на февраль 2022 года.

"У нас тоже нет столько ресурсов, мы упустили этот момент. Если бы мы встретили войну с этим развитием технологий, которые у нас есть на данный момент – да. Мы бы удержали и мы бы забрали то, что потеряли", – отметила Мария Берлинская.

Напомним, ранее политический эксперт и журналист Виталий Портников заявил, что выход Вооруженных сил Украины на государственные границы 91-го может не стать окончанием войны.

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