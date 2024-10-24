Может ли Украина вернуть ядерное оружие и какой будет цена такого шага

Если бы история пошла по-другому и Украина не отказалась от собственного ядерного оружия в начале 90-х, все могло бы быть иначе.

Украина быстро восстановит ядерное оружие. Такую информацию начали разгонять журналисты немецкого издания "Билд" сразу после выступления Владимира Зеленского в Брюсселе.

Какой ядерный потенциал имела Украина в начале 90-х, почему стала действительно единственной страной в истории, которая отказалась от ядерного оружия, реально ли ее восстановить и главное — на самом ли деле это будет иметь смысл — в материале ТСН.ua

"Мы не собирались создавать угрозу миру и никакого ядерного оружия. Я хочу, чтобы мы поняли, что от некоторых медиаплощадок был вброс такой информации и поэтому хочу, чтобы нас понимали очень правильно. Я считаю, что Украина должна быть в НАТО и аргумент, что во время Будапешского меморандума мы отдали ядерное оружие и нам обеспечили безопасность и территориальную цельность Украины", — сказал президент.

"Уже в 1992 году, в декабре месяце, учитывая постановление Верховной Рады Украины о гарантиях безопасности через заместителя госсекретаря, была передана украинскому послу в Вашингтоне нота, которая свидетельствовала о том, что Штаты готовы содействовать вхождению Украины безъядерной в НАТО как гарантии безопасности Украины, вместо ядерного оружия", — напомнил Юрий Костенко, бывший министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности.

До разоружения у нас был третий в мире ядерный потенциал. И тогда с нашими межконтинентальными ракетами считались все. Ведь всего за 25 минут они способны были достать любой цели на расстоянии 11 тысяч километров.

Всего у нас было 176 межконтинентальных ракет, несколько тысяч стратегических и тактических ядерных боезарядов и около четырех десятков стратегических бомбардировщиков, которые распилили под пристальным наблюдением американцев.

Мы поверили в защиту и в 1992 году передали России все тактические ядерные боеприпасы для уничтожения и через два года подписали Будапештский меморандум. Еще через два года Украина полностью выполнила свои обязательства и, вероятно, навсегда, потеряла статус "ядерной страны". Это сыграло с будущим Украины злую шутку: уже почти 10 лет как один из гарантов безопасности методично убивает украинцев и захватывает наши территории.

Сейчас многочисленные социологические опросы указывают, что большинство украинцев мечтают о восстановлении ядерного статуса.

"На сегодняшний момент это нереально... Если говорить о двух видах так называемых классических ядерных бомб, так называемых ядерных зарядов – это плутоний и уран. Плутоний вообще сложнее – там надо использовать реакторы, у нас они все под контролем МАГАТЭ, мы – не Иран, мы не скрываем ядерные объекты. Далее, мы не производим собственного ядерного топлива, у нас нет технологии реализованной обогащения урановой руды", — пояснил Вадим Черныш, руководитель Центра исследований безопасности "Сенс".

А еще у нас нет подлодок, стратегических ТУшек и собственных спутников. Но самое главное — это долго и слишком дорого. К примеру — израильские спецслужбы выяснили, что Иран, начав ядерную программу в начале 90-х, за 20 лет сумел сделать всего 5 ядерных боеголовок, стоимость которых эксперты оценивают от 100 до 150 миллиардов долларов.

Поэтому изготавливать "ядерку" — не на бумаге, а для реального сдерживания — мы как бы ни хотели, даже в ближайшей перспективе, просто не смогли бы. А учитывая, что Украина не собирается нарушать международные договоры, единственный правильный выход — скорейшее присоединение к НАТО, клубу — коллективной безопасности. Где самые прочные экономики как один из элементов сдерживания имеют те же — ядерные арсеналы.