Может ли Украина выйти из ООН из-за визита Гутерреша в Россию: Сергей Кислица сделал заявление

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Украина не может выйти из ООН из-за деятельности генсека Антониу Гутерреша, в частности, его визит в Россию.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.

Сергей Кислица отметил, что генсек ООН - это очень опытный политик.

"Мы посмотрим, найдет ли руководство секретариата ООН способ, как выйти из этой досадной ситуации, потому что последствия ее ощутимы. Украина не может развернуться спиной ко всей организации из-за досадных событий, которые произошли в Казани. На самом деле, я скажу вам, что это наши враги и оппоненты, которые бы мечтали о том, чтобы Украина развернулась спиной к организации и не участвовала в этих дебатах, которые происходят в Нью-Йорке, в Женеве, в Вене. Потому что наше участие, оно раздражает наших оппонентов и оно заставляет наших оппонентов отвечать на те сложные вопросы, которые мы ставим", - сказал он.

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