Может ли война в Украине продолжаться всегда: Жданов шокировал прогнозом

Олег Жданов / © ТСН

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У Украины, кроме окончания войны военным путем, другого сценария нет. Если мы пойдем по дипломатическому сценарию — это будет просто замороженная или отложенная война, повторение Минских договоренностей.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Россия может оставить нас в покое в двух случаях: если мы ее разобьем на поле боя, или если Россия развалится как государство.

«Второй вариант очень маловероятен на сегодняшний день. Никто в мире не желает развала Российской Федерации, в особенности Соединенные Штаты. В начале вторжения я говорил, что США — первая страна, которая будет стоять на страже, чтобы не развалилась Россия. Ибо без врага, без вероятного противника, нет смысла существования супердержавы. Постоянно должен быть какой-нибудь враг», — говорит Олег Жданов.

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В то же время, разгром России на поле боя, по его мнению, вполне вероятен. Однако только при надлежащей помощи наших партнеров.

«Если они дадут нам оружие, мы можем это сделать. Мы это могли сделать еще в 2022 году. Но мы видим, как нам дают оружие. Сегодня главное, чтобы мы не проиграли. И таким образом, война превращается в войну в истощение — кто кого переживет в этой войне», — говорит эксперт.

Когда закончится война в Украине

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в своем интервью дал прогноз, что война в Украине может закончиться в 2026-2027 годах. По мнению Олега Жданова, это вполне возможно при сегодняшних объемах поставок вооружения.

«Пока Россия не останется без танков, без бронемашин, без всего. Вот когда они останутся с автоматами на поле боя, тогда мы можем рассчитывать на военную победу. Чем скорее мы истощим российскую армию, в плане материальных запасов, бесчеловечных, материальных, тем скорее мы можем рассчитывать на какую-нибудь развязку в этой войне», — говорит Олег Жданов.

По его словам, война в Украине не может продолжаться до бесконечности, и нас не стоит сравнивать с Израилем, там совсем другая ситуация. В то же время, если брать самый пессимистический сценарий, когда прогноз Буданова об окончании войны не сбудется, Украина сможет воевать с Россией максимум до 2042 года.

«По нашим ресурсам, если мы берем самый жесткий вариант — это тотальная мобилизация, то мы можем воевать до 2042-го года. Это самый жесткий вариант, когда стопроцентная, тотальная мобилизация, постановка в строй. Этот прогноз опять же делала наша разведка и озвучивала его еще в 2023 году. Если частичная мобилизация — к 2033-35 годам мы можем воевать. Мобилизация более или менее цивилизованная — до 2028-2030 годов мы можем воевать», — говорит Олег Жданов.

Он объясняет, что в дальнейшем в Украине просто некому будет воевать.

«Это самый плохой вариант — война до последнего украинца. Фактически вероятность такого варианта равна нулю. Потому что сегодня, как бы то ни было, железо все равно побеждает мясо. И война идет на истощение экономик. Не людей, а экономик. К сожалению, потери нельзя обойти на войне, но в основном идет война экономик. Если выбьем 70-80% артиллерии у россиян, то у них начнутся плохие дела. Они не смогут обеспечивать огневую поддержку сухопутным войскам», — говорит эксперт.

Сегодня украинские военные уже говорят, что российские танки очень редко используются на поле боя. Есть направления, где несколько месяцев наши войска не видят их, говорит Олег Жданов.

«Сейчас на очереди артиллерия, потом последует авиация. С ракетами какая проблема — они сборную солянку смогли собрать и запустили. Но девять Ту-95 несли девять ракет. Это уже это говорит о чем-то. Либо самолеты не могут поднять более одной ракеты, либо ракет не хватает. И они для того, чтобы создать иллюзию массированного удара подняли девять самолетов и выпустили девять ракет. Так что у нас не самые плохие перспективы в плане истощения», — объясняет Олег Жданов.

Впрочем, Украине нужно убедить мир, что с нами нужно делиться оружием, чтобы закончить войну, говорит эксперт.

«Чтобы они созрели, чтобы они дошли самостоятельно до этого решения, что нужно поделиться оружием. Да, у них склады текущей поставки уже почти истощены. Но стратегические запасы и наличие вооружения в рядах национальных вооруженных сил достаточно, чтобы поделиться с нами и дать нам возможность вести боевые действия в полном объеме», — объясняет Олег Жданов.

По его словам, Украина уже как минимум на середине пути по истощению России.

«Просто нас иногда очень сильно останавливают. Мы снова не бьем по нефтеперерабатывающей отрасли. А если бы мы регулярно по ней били, то уже бы в России ведрами топливо разливали, а не бочками. В то же время, в Кремле не придерживаются никаких договоренностей», — говорит Олег Жданов.

Ранее мы писали о том, что Генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, когда российские войска могут усилить наступление на фронте, хватает ли врагу техники и личного состава.