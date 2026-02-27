Может ли война в Украине закончиться через месяц или в 2026 году: эксперт назвал главное условие

По мнению военного и политолога, остановить Россию сможет сверхмощный удар. / © ТСН

Война в Украине должна закончиться в течение месяца — о таком своем желании в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским высказался глава США Дональд Трамп.

О таком стремлении американского лидера сообщило американское издание Axios, ссылающееся в том числе и на украинских чиновников.

В свою очередь ряд украинских политических и военных экспертов считают, что война России против Украины имеет крайне низкие шансы закончиться даже до конца 2026 года, не говоря о сроке в несколько недель.

Но при этом есть шансы на то, что война может существенно снизить темпы после лета.

Такое свое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал военный и политолог Кирилл Сазонов.

«Эта ситуация мне напоминает шутку о мушкетерах, которые встретились через 10 лет и задали вопрос о том, когда встретимся в следующий раз. Прозвучал ответ, мол, давайте встретимся через 20 лет или через 30, а кто-то сказал о том, что давайте завтра. Владимир Зеленский говорит, что было бы хорошо закончить войну в течение 2026 года, а Трамп говорит, что давайте через месяц. Не хватает кого-то с юмором, кто бы сказал: а давайте завтра», — иронизирует Кирилл Сазонов.

И продолжил: «Как ее реально закончить через месяц? Трамп ее не может завершить, потому что он ее не начинал. Он может помогать, давить, но просто своим решением завершить ее он не может. Войну начала Россия, и Россия ее продолжает».

Война в Украине закончится быстро при таких условиях

К этому эксперт добавляет: «С одной стороны давит на фронте, с другой — обстреливает наши города, инфраструктуру. Вчера все видели, сколько областей было под ударами. Россия выставляет условия и мы понимаем, что они промежуточные. Требования России нереальны, мы на них не пойдем. Россия продолжает боевые действия. Чтобы завершить войну в течение месяца, нужно собрать все ракеты Tomahawk, которые есть в США и нанести мощный удар по всей территории России. Тогда, может быть, через месяц некому будет воевать. Но Трамп этого не сделает. Рубио (госсекретарь США — ред.) говорит, что вводятся санкции против России, продается Украине оружие. Пожалуй, это максимум, что они делают».

По его словам, намерения закончить войну через месяц — это желание.

«Оно напоминает высказывание Трампа о намерении завершить войну через 24 часа. Это замечательное желание, которое мы разделяем, но это нереально. Чтобы оно осуществилось, США, НАТО и Украина должны нанести мощный удар по России. Только так. Тогда через месяц будет мир. Россия пойдет на мир, когда не сможет воевать, когда ей будет крайне тяжело, когда будет очень больно», — уверен Кирилл Сазонов.

Продолжая, он заметил: «На днях генерал Павел Палиса, видимо опирающийся на данные разведки, заявил, что Кремль ставит своим военным задачу до конца марта захватить Донецкую область. Затем — Херсон, Николаев, Одессу. Мы понимаем, что такие планы у них есть. Они будут к ним идти до тех пор, пока у них есть силы. Будут грызть столько, пока не выпадут зубы. Это реальность».

Переговоры о мире: к чему они приведут

По мнению Сазонова, сейчас переговоры могут дать обмен пленными.

«Если это удастся с помощью США и других союзников, это уже прекрасно. Во-вторых: мы должны демонстрировать в первую очередь Трампу, что мы хотим мира, настроены на переговоры и не выходим из них. Больше „выжать“ из переговоров не сможем. Как часть переговоров, Россия воспринимает свои удары по Украине, по нашей инфраструктуре и энергетике. Россия не может договариваться на обычных условиях. Россия будет договариваться только с тем, кто считает сильным. К примеру, США».

На вопрос о том, есть ли шансы на прекращение огня в течение нескольких месяцев, до конца 2026 года, Кирилл Сазонов ответил так: «Я надеюсь, что летом в России будет большой экономический кризис. Надеюсь на осень и что Россия будет вынуждена идти на переговоры».

