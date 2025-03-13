Может ли война закончиться в ближайшее время: военный ответил

Майор Олег "Хасан Гуйт", основатель и командир полка беспилотных авиационных аппаратов "Рарог" рассказал, есть ли у военных ощущение, что война может закончиться в ближайшее время.

В эксклюзивном интервью военной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко он сказал, что боевые действия рано или поздно завершатся.

“Что касается нас заставляют – нас заставляют прогнуться. Об этом говорит недавний отъезд нашего президента. Но на кону очень большая цена. И то, что сейчас происходит – никто не прогнется. Я думаю, мы на это просто не имеем права. Нас принуждают к миру?” – рассказал Олег Гуйт.

По его мнению, если бы кто-то хотел мира, мир бы уже наступил.

“Я не говорю об Украине. Россияне, соответственно, Соединенные Штаты и так далее. Один рассказывает, что возьмет за три дня, а второй кончит за 24 часа. Три года прошло”, – рассказал военный.

Он говорит, что не видит приемлемое для него окончание войны в ближайшее время.

"Нет. Я думаю, это будет политическое решение исключительно самой Российской Федерации, когда они уже наконец-то поймут, что все провалено и крах неизбежен, как говорят россияне. И они прекрасно это понимают, хотя вежливо все трубят, что у них все выходит. Что у вас выходит? Вы положили кучу народа”, – рассказал Олег Гуйт.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Военные о принуждении к миру: один нас брал за 3 дня, второй кончил за 24 часа, а мы воюем 3 года

Читайте также: