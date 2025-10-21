Может ли встреча Трампа с Путиным приблизить мир в Украине: Жданов удивил ответом

Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп / © ТСН

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин договорились о личной встрече в Будапеште. Трамп заявил, что во время переговоров хочет обсудить пути прекращения войны России против Украины.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии сайту ТСН.ua ответил, может ли встреча стать шагом к долгожданному миру в Украине.

По его мнению, учитывая сложившуюся сегодня ситуацию, окончание войны между Россией и Украиной не просматривается. Олег Жданов говорит, что не ожидает каких-либо положительных результатов от переговоров Трампа и Путина.

«От слова совсем. Потому что война не может быть окончена, когда одна из сторон выполняла политические задачи, которые ставились перед этой войной. Война — это инструмент политики, но только более жестокий и иногда более быстрый и эффективный, чем, например, дипломатические пути. Поэтому я не ожидаю, так как и от Аляски, что здесь приедет Путин и что-нибудь решится», — говорит Олег Жданов.

По словам эксперта, Трамп этой встречей в очередной раз легализует военного преступника Путина на международной арене:

«Я не знаю, что там есть у Путина на Трампа, но такое впечатление, что Трамп хочет в очередной раз засвидетельствовать публично свою лояльность Путину — это с одной стороны. С другой стороны, он пытается выполнять задачи, которые ему ставит Путин, а именно он его продвигает на международную арену. Он его легализует с каждым шагом больше и больше. Вы же смотрите, это страна Европейского Союза, страна НАТО – Будапешт. И там будут встречать Путина. Это еще один шаг на олимп мировой политики, легализацию Путина в международном обществе», — говорит военный эксперт.

Ранее мы рассказывали, что реальные переговоры между Россией и Украиной только набирают обороты. Стороны имеют диаметрально противоположные позиции, а новые требования со стороны Кремля могут поставить под угрозу сам факт подписания соглашения.