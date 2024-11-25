"Может накрыть всю Украину": что известно о межконтинентальной баллистической ракете, которой Россия ударила по Днепру

Что это за оружие и в чем его опасность.

Российская армия нанесла удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Воздушные силы не сообщили детали о типе оружия. Впрочем, известно, что враг применил новую ракету. Что это за оружие – есть несколько версий.

Сразу после удара эксперты сообщали, что речь идет о ракете РС-26 "Рубеж". Воздушные силы не подтвердили это, но не опровергли. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия использовала новую ракету, которая по характеристикам является межконтинентальным баллистическим оружием.

Впоследствии российский диктатор Владимир Путин заявил, что его армия выпустила экспериментальную гиперзвуковую ракету "Орешник". Однако в Главном управлении разведки Украины заявили, что ракетный удар, вероятно, был нанесен из состава ракетного комплекса "Кедр".

Что это за оружие и в чем его опасность, читайте в материале ТСН.ua.

Ракета Рубеж: что это такое и в чем опасность

РС-26 "Рубеж" — это межконтинентальная баллистическая российская экспериментальная ракета.

"Это экспериментальная ракета, которая разрабатывается и не проходила государственные испытания. Россия пытается модернизировать комплекс "Ярс". "РС-24" у них была ракета. Они немного уменьшили дальность, уменьшили вес пусковой установки и разрабатывали эту ракету. Но в 2017 году программа была свернута — предпочтение было предоставлено комплексу "Авангард". Они пытались в 2019 году ее восстановить, но, по-видимому, деньги пошли на подготовку к вторжению”, — рассказал в комментарии ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, у российской армии есть несколько экспериментальных ракет, которые производились для учений.

"Рубеж" — это ракета средней дальности, от 2000 до 6000 километров. Пусковая установка у нее мобильная.

"Кстати, когда они начали разрабатывать этот комплекс, Соединенные Штаты именно за эту ракету обвиняли Российскую Федерацию, потому что они нарушают договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Он как раз покрывает среднюю дальность. Он был до 5500, у Рубежа — до 6000", — рассказал Олег Жданов.

Враг выпустил ракету из Капустиного Яра в Астраханской области. Там находится ядерный и базовый ракетный полигон еще с советских времен.

“Она в фугасном снаряжении. Там 1,2 тонны взрывчатки. Для сравнения – это три ракеты "Искандер". У нее точность как у баллистической ракеты – 150 метров отклонения от расчетной точки. Она не попадает точно в объект, она просто может бахнуть как фугасная бомба большой мощности по объекту", – говорит Олег Жданов.

Впрочем, по его словам, главная проблема не в самой ракете и ее взрыве.

"Проблема в том, что Путин хочет продемонстрировать всему миру, что он готов применять ракетные войска стратегического назначения", — считает эксперт.

Для таких ракет, по его словам, фугасная головная часть выпускается в штучных экземплярах только для осуществления учебно-боевых пусков и тренировки расчетов. А основная главная часть – это ядерный заряд.

"Это больше для запугивать западных политиков, чтобы они пошли на условия Путина. Эта ракета может гарантированно накрыть всю территорию Украины, любую точку. У нас страна максимум 1300 км в ширину, плюс Астрахань – примерно столько же от нашей границы. Минимальная дальность позволяет бить почти по всей территории", – говорит Олег Жданов.

По его словам, "Рубеж" втрое мощнее баллистической ракеты "Искандер-М", а значит и может нанести втрое большее разрушение.

“Если посмотреть попадание "Искандеров", из последних – это Сумы, в Одессе баллистическая ракета взорвалась. И теперь помогите разрушению на три. В три раза мощнее. Разрушений она доставит значительные", — рассказал военный эксперт.

У этой ракеты может быть разделяющаяся главная часть — у которой есть несколько зарядов.

“Наша противоракетная оборона бессильна против этой ракеты. В разработке ставилась задача, что ракета должна преодолевать противоракетные системы. Обычно в голове одной ракеты может быть от 6 до 14 элементов", – рассказал Олег Жданов.

Ракета "Орешник": что известно

Военный эксперт, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что для оправдания удара по Днепру, нанесенного, вероятно, межконтинентальной баллистической ракетой, которая ассоциируется с ядерным оружием, президенту РФ Владимиру Путину пришлось придумывать испытания "новейшей" ракетной системы, о которой раньше никто и никогда не слышал.

По словам эксперта, во второй половине дня 21 ноября на российских площадках начали распространять сообщения, которым оправдывали удар по Днепру тем, что там применялась не МБР, а баллистическая ракета средней дальности БРСД.

“То есть российская инфосреда получала указание преуменьшать значение того средства, которым был нанесен удар по Днепру. А теперь на арену выходит главный шизофреник всей России и заявляет о каком-то гиперзвуковом "Орешнике". Нет-нет-нет, это была никакая не МБР — это был обычный конвенционный "Орешник", — заметил Коваленко.

По мнению эксперта, хозяин Кремля после содеянного понял, что сделал и какие могут быть последствия после того, как экспертиза точно установит, какая ракета была применена по Днепру, и тогда “у некоторых в Кремле пятая точка сузилась до размеров ушка иглы, на нее сразу выпал “Орешник”.

Ракетный комплекс "Кедр": что известно об оружии

Главное управление разведки сообщило, что удар по Днепру оккупанты нанесли, вероятно, из состава ракетного комплекса "Кедр". Ракета с момента запуска в Астраханской области долетела до места поражения за 15 минут. На ней было установлено шесть боевых частей. Каждая из них оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории составляла более 11 махов.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что "Кедр" — это баллистическая ракета средней дальности, носитель ядерного оружия.

“Еще раз говорю – ракета экспериментальная. Мы знали точно, что на октябрь должны были сделать два опытных образца. Возможно, сделали немного больше, но это опытный образец и еще не серийное изделие, слава Богу", – рассказал Буданов.

К разработке мобильного ракетного комплекса "Кедр" привлек ряд предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

Напомним, Служба безопасности Украины показала обломки новой баллистической ракеты, по которой российская армия ударила по Днепру 21 ноября.

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