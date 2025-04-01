Может остановить Россию за 24 часа: Жданов удивил, как можно закончить войну в Украине

Олег Жданов / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов усилить давление на Москву, если Россия и Украина не договорятся о прекращении огня. Он заявил, что был «очень злой» и «взбешенный» тем, что Владимир Путин усомнился в легитимности президента Владимира Зеленского, а также призвал установить временную власть в стране.

Может ли Трамп заставить Путина закончить войну в Украине, зачем Путин тянет время и зачем лишь усилил обстрелы, в том числе жилых кварталов в Украине, после вхождения в мирный процесс — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Россия усиливает обстрелы

В марте 2025 года российская армия установила рекорд. Враг выпустил 4192 беспилотника по украинским городам. Атаки не прекращались ни на день. Таким образом, Путин давит на нас, говорит Олег Жданов. Он нашел слабое место в нашей противовоздушной обороне.

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«Вернее он изобрел способ, как ее можно пробить. Массированием ударов по отдельным по отдельным городам, что они и производят сейчас. Плюс методика применения самих „Шахедов“ — они поднимаются на наибольшую высоту, на максимальную, и до них достает гораздо меньше средств ПВО, которые расположены у нас на объектах, на нашей территории. И таким образом, атакуя почти перпендикулярно под острым углом, они набирают максимальную скорость. И, допустим, с высоты 5 км, когда пикирует „Шахед“ почти вертикально, его даже Patriot не успевает перехватить», — объясняет ТСН.ua эксперт.

В то же время, атаки по жилым кварталам, гражданским людям и инфраструктуре — это принуждение, говорит Олег Жданов. Политическая задача состоит в том, чтобы заставить Украину пойти на выполнение тех требований, которые сегодня предъявляет Россия даже к временному перемирию. А вообще Путин настаивает на устойчивом мире.

Может Трамп остановить Путина

Что касается Трампа, то, по мнению Олега Жданова, он не может заставить Путина закончить войну в Украине. Президент США сам признает это в своих интервью.

«Он говорит, что „Я могу, но я не хочу“. Ни России приказывать, ни Путину. И то, что он угрожает санкциями… Нет. Я думаю, что у Путина что-то такое есть на Трампа, что он его боится как огня. Он даже оговорился, как говорится, по Фрейду. Настолько он злой на нашего президента, что его фактически перепутал с Украиной, когда сказал, что Зеленский никогда не будет членом НАТО. Так, в НАТО вступает не Зеленский, в НАТО вступает Украина. Стремится вступить. И он угрожает Зеленскому, что будут большие-большие проблемы. Опять же Украина подписывает этот договор. Да, в лице, возможно, президента, а возможно, он и не будет его подписывать как должностное лицо. Для заключения экономических договоров есть премьер-министр. Но он настаивает, что Зеленский будет иметь большие-большие проблемы. Трижды повторил», — говорит Олег Жданов.

По его словам, в этой ситуации Трамп давит на слабую сторону — Украину.

«Мы выглядим так. У нас действительно в этой ситуации, и еще и в отказе помощи со стороны США, позиция слабее, чем у России. Он на нас давит. Ну и Путин его заставляет давить на нас», — считает эксперт.

В то же время у Путина тоже есть проблемы. С одной стороны, «шатается» экономика, может «обвалиться» в любой момент и начаться кризис.

«А с другой стороны, Генеральный штаб докладывает ему и видите, что Путин говорит: „Все по плану, мы наступаем“. Его не волнует, что они там наступают по одному-два квадратных километра в сутки. Его это устраивает. Он готов воевать столько, сколько нужно», — считает Олег Жданов.

Как США могут закончить войну в Украине

Теоретически Дональд Трамп может остановить Россию через 24 часа, как он наобещал в предвыборной кампании, говорит военный эксперт. Он объясняет: достаточно ввести таможенные пошлины или эмбарго на российскую нефть.

«Достаточно отключить Россию полностью, все семь банков, которые сегодня работают в SWIFT и производят транзакции валюты за энергоносители. Трамп это может одним предписанием прекратить. И все. День не будет поступать валюта в российскую казну — Россия совсем по-другому будет себя вести. У него есть самые действенные и эффективные рычаги влияния на Россию. Но, повторюсь, как сказал Трамп: „Я могу, но не хочу“, — рассказал ТСН.ua Олег Жданов.

С другой стороны, Трамп может предоставить Украине необходимое количество вооружения. Однако это будет не столь быстро.

«Его нужно сначала выделить, потом перевезти, потом оно окажется на фронте через несколько месяцев. А отключение SWIFT — это можно сделать по щелчку пальцев. Россия получает до 800 млн долларов ежесуточно за энергоносители. Они через неделю „схлопнутся“ без поступления валюты. Война в один день не закончится. Остановка боевых действий может занять определенный период времени. Здесь дело в том, что фронт может посыпаться. Там тоже не самые боевые настроения, в российской армии. Отключение от SWIFT повлечет за собой кризис и панику в высшем эшелоне власти России. Армия — зеркало государства. Если будет паника в самой России, то поверьте, и на фронте тоже будет паника», — говорит Олег Жданов.

Выгодна ли США война в Украине

Олег Жданов предполагает, что Путин может шантажировать Трампа. Диктатор, возможно, имеет что-то компрометирующее, что может «похоронить» президента США как политика, говорит эксперт.

«Скорее всего, у Путина что-нибудь на Трампа есть. Причем очень серьезное, которое, допустим, может похоронить его как политика. Теоретически, какие-то компрометирующие его материалы еще в советское время, когда КГБ существовала. Вполне вероятно. Потому что нельзя объяснить такую любовь. Некоторые издания в Соединенных Штатах писали, что Трамп обожает Путина и он для него в качестве примера. Он хочет быть как Путин и обладать такой же полнотой власти. И он ее сейчас собирает к себе, в руки эту власть и пытается установить новые правила. Не только в Соединенных Штатах. Мы же видим, он воюет с миром», — говорит Олег Жданов.

В то же время, по его словам, США выгодно, что в Украине до сих пор идет война.

«В мае, год назад почти эти 62 млрд, которые выделяли нам на военную помощь. Там же 31 млрд ушел на долгосрочные контракты, на 2026-й, до конца 2027 года будут эти контракты выполняться военно-промышленным комплексом по производству и поставке нам вооружения. И 31 млрд., а это инвестиция в экономику США. Это налоги, это рабочие места. Так что США выгодно. Но Трамп сейчас сбавил, он не стал выделять в 2025-м году ничего дополнительно. Эти контракты, слава Богу, он не задел, а нового — ни одного центра в бюджете нет на следующий год», — рассказал Олег Жданов.

Ранее мы писали о том, что Россия меняет стратегию. Впервые с начала года враг не применял «Шахеды» против Украины.