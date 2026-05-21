Эксклюзив ТСН
139
2 мин

"Может произойти все что угодно": жена Верховена признала сноровку Усика перед историческим боем

Жена Верховена отдала должное технике Усика, однако предупредила о максимальной фокусированности своего мужа.

Валерия Ковалинская, Ирина Лабьяк
Рико Верховен

Рико Верховен / © ТСН

Жена кикбоксера Рико Верховена, Наоми ван Беем, поделилась ожиданиями от предстоящего противостояния ее мужа с украинским спортсменом Александром Усиком. Она отметила высокое мастерство Усика, но заинтриговала заявлением о подготовке любимого.

Об этом нидерландская фитнес-тренерша, блогерша и предпринимательница рассказала в комментарии ТСН.

«Я знаю, что Усик очень хорош, но, честно говоря, Рико, когда он сосредоточен и когда он действительно верит в себя — а он действительно верит — тогда может произойти все что угодно! Так что у меня хорошее предчувствие», — сказала ван Беем.

«Я вижу его на спаррингах, он уже много месяцев готовится к этому бою, поэтому посмотрим, что будет. Держим кулаки, и я думаю, что у него все получится!», — добавила жена Верховена.

Бой Усик — Верховен: что известно

Напомним, бой между Усиком и Верховеном по правилам бокса состоится 23 мая в египетской Гизе неподалеку знаменитых пирамид. В поединке Усик проведет добровольную защиту чемпионского пояса WBC в супертяжелом весе. Если победу одержит Верховен, титул перейдет к нему.

Украинец также выставит на кон пояса WBA и IBF. В то же время в случае поражения Усик потеряет эти титулы, однако Верховен не станет их обладателем, поскольку пока не представлен в рейтингах соответствующих организаций.

Кроме чемпионских поясов, победителю боя вручат специальную награду WBC — пояс под названием «Король Нила».

К слову, Усик перед боем против Верховена обратился к украинцам из Гизы, пожелав всем мира, тихого неба и признавшись в любви.

