Может произойти землетрясение большой мощности: сейсмолог назвал самый опасный регион Украины

Специалист говорит, что предусмотреть конкретное время и силу землетрясения невозможно.

Мощное землетрясение, произошедшее на днях в зоне Вранча на территории Румынии, ощутили и в Украине. Жители Одесской области сообщают о качании люстр и бряцании мелких предметов на полках сервантов.

Местные власти уверяют, что из-за подземных толчков разрушений сооружений и травм людей не зафиксировано.

ТСН.ua выяснял, какой силы было землетрясение и существует ли угроза его повторения или возникновения более мощных толчков.

Обошлись только испугом

Сейсмолог Александр Кендзера отмечает, что землетрясение произошло в Румынии, в зоне Вранча, но опасности для Украины в этот раз оно не представляло.

"Землетрясение произошло на глубине в 135 километров, где находится его очаг. Поэтому оно ощущается на поверхности на очень большой площади, в том числе, и в юго-западных областях Украины и в Приднестровье. Землетрясение больше всего почувствовали жители Румынии, Молдовы, а в Украине подземные толчки зафиксированы в юго-западной части Одесской области. Там оно было слабеньким – не более 2-3 баллов”, – рассказывает ТСН.ua Александр Кендзера, директор Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины.

Эксперт добавляет, что землетрясение такой силы не может повлечь за собой серьезные разрушения зданий или нанести другой ущерб, только напугать людей.

"Для Украины это землетрясение никакого вреда не принесло. Просто оно произошло и не более того. Его магнитуда в Румынии оценивается от 5,2 до 5,6, а до юго-запада Одесской области дошли лишь его меньшие толчки интенсивностью в 2-3 балла", – объясняет сейсмолог.

Землетрясение в Украине/Коллаж ТСН.ua

Угроза от землетрясений остается

Специалист говорит, что угроза повторения мощных землетрясений в Украине вполне возможна.

"Имея по соседству зону Вранча, к возникновению землетрясений нужно быть готовыми. Помочь в этом может карта общего сейсмического районирования территорий Украины. На ней четко показано, что наибольшая интенсивность землетрясения из зоны Вранча на территории Украины может достигать 7 баллов. Аналогичные встряхивания могут проявляться на почвах третьей категории на юго-западе Одесской области", – рассказывает Александр Кендзера.

Землетрясения в Украине: возможны ли мощные и какие регионы в опасности - Сергей Вижва

Почему спрогнозировать землетрясение невозможно?

Он добавляет, чтобы избежать негативных последствий от землетрясений, должны строить в опасных регионах именно сейсмостойкие дома. А при проектировании и строительстве обязательно ориентироваться на документацию по сейсмическому районированию.

"Понимаете, спрогнозировать землетрясение невозможно. А то, что оно может произойти — да, конечно, может. Но точной даты и какова будет его величина, пока никто в мире не спрогнозировал, да и не спрогнозирует. Это не даст никакого результата. Представим себе: мэру города сообщили, что будет землетрясение в 7 баллов, завтра в 5 часов утра. Что ему делать? Конечно же можно эвакуировать весь город, но тогда это будет больше похоже на ложное минирование – произойдет или не произойдет", – отмечает Александр Кендзера.

Спасут сейсмостойкие дома

Сейсмолог подчеркивает, что именно поэтому такой прогноз не имеет никакого смысла. Потому что мэр не сможет принять верного решения.

"Совершенно другое дело, если мэр будет четко знать, что в его городе теоретически может произойти землетрясение в 7 баллов. И будет контролировать, чтобы все дома строились исключительно сейсмоустойчивыми. Тогда город сможет спокойно встретить землетрясение в 5 или 7 баллов. Без паники и разрушений. Именно на это нужно ориентироваться, особенно в опасных регионах, где такие землетрясения могут возникать", – заключает Александр Кендзера.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что мощные землетрясения могут накрыть Украину: какие области под угрозой и что делать.

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